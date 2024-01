Horațiu Moldovan, prezentare spectaculoasă la Atletico Madrid: ”Viața mea s-a schimbat radical!” Video

a fost anunțat în exclusivitate la FANATIK. Titularul naționalei României a semnat un contract pe 4 ani și jumătate și va încasa un salariu net de 800.000 de euro în primul sezon, urmând ca acesta să crească apoi progresiv cu câte 180.000 de euro în fiecare an.

Cum l-a prezentat Atletico Madrid pe Horațiu Moldovan

Prezentarea lui Horațiu Moldovan a avut loc în spectaculoasă sală de conferințe a stadionului Civitas Metropolitano, iar pe lângă jurnaliștii de la toate marile publicații spaniole la eveniment a participat și Miguel Angel Ruiz, deținătorul recordului de meciuri jucate în tricoul lui Atletico Madrid.

ADVERTISEMENT

După ce președintele Enrique Cerezo a ținut un discurs laudativ la adresa portarului român, acesta a salutat emoționat asistența în limba spaniolă. Însă, în restul a vorbit în limba română.

”Pentru mine înseamnă un mare pas în carieră. Este o onoare să pot reprezenta aceste culori, o mândrie să ajung la un club atât de mare ca Atletico. Acum sunt aici, pregătit să muncesc din greu și să îmi aștept rândul. Voi da totul când va veni momentul”, a declarat Moldovan.

ADVERTISEMENT

Cum vede concurența cu Oblak

Au urmat întrebările reporterilor la care portarul de 26 de ani a făcut față cu brio. A fost chestionat dacă nu se teme de și dacă a apucat să discute cu Diego. Simeone.

”Nu puteam lăsa acest tren să treacă. Probabil nu aș mai fi avut o asemenea oportunitate. Despre Oblak vreau să spun că am un mare respect pentru el. Era idolul meu înaintea să ajung aici. Ne-am și cunoscut, e un portar imens. Știu că voi avea multe de învățat de la el.

ADVERTISEMENT

Da, am reușit să vorbesc cu Mister. Am schimbat câteva vorbe, am rămas chiar impresionat de dânsul. E o persoană incredibilă. Mi-a zis că e fericit că am ajuns aici și să muncesc din toate puterile, să facem lucruri importante pentru club”, a răspuns Horațiu Moldovan.

Moldovan va purta tricoul cu numărul 1

Jurnaliștii l-au întrebat și despre momentele dificile pe care le-a avut în carieră. ”Dacă mă uit în spate, acum patru ani, pe durata pandemiei, nu mai aveam echipă, nici măcar în liga secundă din România. De asta e fotbalul atât de frumos! Am muncit mult ca să ajung aici și vrea să le mulțumesc tuturor antrenorilor care m-au ajutat.

ADVERTISEMENT

Viața mea s-a schimbat radical în ultimii ani. Acum reprezint un club enorm. Cu siguranță că mă va ajuta foarte mult tot ce se întâmplă aici. Mă voi antrena cu campioni mondiali, cu unii dintre cei mai buni din lume. Probabil voi avea o nouă ascensiune importantă”, a spus Moldovan.

Conferința de prezentare a noului portar al lui Atletico Madrid s-a încheiat după ce a primit tricoul cu numărul 1 pe care îl va purta la formația spaniolă. Acest număr i-a aparținut sârbului Ivo Grbic, care va fi cedat la Sheffield United.