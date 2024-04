Primul suspect în cazul femeii ucise şi tranșate lângă Autostrada A1, în Dâmbovița. Individul este cetățean străin

Primul suspect în cazul femeii ucise și tranșate lângă Autostrada A1, în județul Dâmbovița, a intrat în vizorul anchetatorilor. Individul în cauză este un cetățean străin recunoscut pentru un comportament violent.

Săptămâna trecută, . În ultimele zile, anchetatorii au încercat să afle ce s-a întâmplat de fapt cu victima.

Într-o primă fază, testele ADN au indicat faptul că victima al cărei trup era măcelărit fusese dată dispărută de familie încă de luna trecută. S-a mai aflat că aceasta lucra ca escortă.

Se pare că înainte să fie dată dispărută povestise că merge la o întâlnire. Victima, pe numele ei Mirela G.F., este o femeie de 38 de ani, născută în Zimnicea. Ea locuia în ultimul timp, fără acte legale, în sectorul 5.

Joi, 11 aprilie, încă de la orele dimineții, locuința unui suspect în cazul acestei presupuse crime a fost percheziționată de oamenii legii. Verificările au avut loc în cartierul Rahova din București.

Din informațiile , polițiștii au intrat în locuința unui bărbat de origine turcă care, potrivit unor surse apropiate investigației, ar fi un fost client al femeii ucise. Acesta locuiește în cartierul Rahova. Anchetatorii au ajuns la el după ce au stabilit că sacul în care a fost găsit trupul tranșat al femeii provenea din Sectorul 5.

. Pe 6 martie ea a plecat de acasă. I-a spus surorii sale că merge să se întâlnească cu un individ şi nu a mai revenit la domiciliu. Trupul femeii a fost găsit pe data de 5 aprilie pe marginea autostrăzii Bucureşti – Piteşti.

Vecinii îl descriu pe suspect ca fiind un om violent

Vecinii cetățeanului turc povestesc, pentru sursa citată, că acesta este un individ cu un comportament agresiv. ”Are ieșiri urâte. Le fură mingea copiilor care se joacă. Are vreo 50 și ceva de ani. E turc, turc cu cetățenie germană. Are camere de supraveghere peste tot.

Sunt doi copii, ai vecinilor. L-a luat pe unul și l-a dus înauntru și s-a speriat. Dacă nu erau de față vecinii ca să îl scoată de acolo, nu cred că îl mai scotea viu”, au spus două femei din zonă.