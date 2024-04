Cine ar fi femeia tranșată și aruncată pe marginea drumului în Dâmbovița. Familia o căuta de mai bine de o lună

Se pare că victima ar fi o femeie dispărută de acasă încă de acum o lună. Aceasta ar fi fost ucisă, tranșată și împrăștiată pe câmp. Familie femeii din București ar fi dat-o dispărută acum o lună, iar camerele de supraveghere au filmat momentul în care muncitorii care găsesc bucăți din cadavru cheamă Poliția.

Cine ar fi femeia tranșată și aruncată pe marginea drumului în Dâmbovița

Conform , sora victimei spune că în ultima discuție pe care a avut-o cu aceasta, tânăra îi transmitea că merge la o întâlnire. Cel mai probabil personajul respectiv ar fi și criminalul, cred anchetatorii. Cadavrul femeii a fost găsit de niște muncitori care își făceau treaba pe marginea drumului, pe A1 în zona comunei Uliești din Dâmbovița.

Unul dintre muncitori a observat un picior de om pe câmp, moment în care și-a făcut curaj să vadă mai multe. ”Într-adevăr, am mers până acolo şi am constatat că într-adevăr era un picior de om. Clar! După adidaşi, asta am constatat, că era un picior mic. Şi am considerat că este o femeie. Acel sac l-am văzut în momentul în care am fost să văd piciorul.

Mi-am întors privirea, venind un miros foarte puternic, am văzut că e ceva acolo legat, dar nu m-am mai apropiat”, a povestit bărbatul conform sursei citate. Muncitorii și-au dat seama atunci că nu e de glumă astfel că au sunat la 112. , criminaliști și câini, iar alte bucăți din cadavru au fost găsite împrăștiate pe câmp.

Anchetatorii sunt de părere că îl vor găsi pe criminal destul de rapid, pentru că acesta a comis o eroare foarte mare: a aruncat cadavrul pe un câmp din comuna unde există cel mai performant sistem de supraveghere video din tot județul. Nu mai puțin de 37 de camere de supraveghere filmează totul pe o rază de câțiva kilometri, astfel că polițiștii vor analiza imaginile și vor vedea cine a scăpat de cadavru pe acel câmp.

”Mai multe camere de supraveghere au fost ridicate de poliţiştii de la criminalistică. Au stat de la ora 7 seara pana la 1 noaptea. Au avut de vizionat”, a declarat Iulian Costache, primarul din Ulieşti. Potrivit unor surse din anchetă femeia ar fi practicat prostituția și nu este exclus ca cel care a ucis-o, a tranșat-o și a pus-o în doi saci de plastic să fi fost un client oarecare.

Femeia ucisă în Dâmbovița ar fi o prostituată dispărută acum o lună de acasă

”Mi-a zis, sora mea, mă duc un pic până afară, cu ideea să se ducă să se joace la aparate…Și pe la 16 și ceva după-amiaza m-a sunat pe mine să îmi zică, vezi că mai întârzii ceva, m-am întâlnit cu cineva…Am întrebat-o eu cu cine și unde…Lasă că îți spun eu…”, povestește sora victimei.

la mai bine de o lună de la crimă, familia o va identifica pe victimă după un pantof și o bluză sport. ”Nu cred că ar fi avut cine să-i facă rău, dar nu ştiu…Sper să nu fie ea”, completează sora femeii, mărturisind că speră că aceasta ar fi de fapt în viață.

Potrivit Observatornews.ro, anchetatorii cred că femeia a fost ucisă într-un alt loc și aruncată pe câmp. ”Este foarte posibil ca ea să fi fost răpită, să fi fost obligată să practice prostituţia şi să fi refuzat. pentru a nu-l demasca pe proxenet, acesta să fi recurs la crimă. Când avem de-a face cu un cadavru segmentat, o concluzie este clară: locul faptei are leg cu autorul; garajul, locul de muncă. Pe proprietatea lui s-a trezit cu un cadavru. Dacă nu are forţă segmentează cadavrul şi il transportă pe bucăţi”, explică criminalistul.