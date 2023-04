Prin ce a trecut Andreea Bănică în Bulgaria: “Și polițiștii ne-au oprit”

Andreea Bănică are 44 de ani, iar până la această vârstă a făcut multe lucruri frumoase, de care se poate declara mândră. Artista se bucură, printre altele, de o carieră de succes în muzică, de doi copii și un soț cu care este împreună din liceu. Numele ei este foarte renumit atât în țară, dar și peste hotare, în țara vecină, Bulgaria. Ce i s-a întâmplat la un moment dat aici, cu oamenii legii?

Ce i s-a întâmplat Andreei Bănică în Bulgaria cu oamenii legii

Andreea Bănică i-a cucerit nu doar pe români cu piesele și frumusețea ei, ci și pe bulgari. Chiar ea a dezvăluit acest lucru în cadrul unui interviu mai vechi, acordat lui Denise Rifai, în emisiunea ”40 de întrebări”. Vecinii o iubesc atât de mult pe artista originară din Eforie Sud, încât se minunează când o văd.

Cântăreața a povestit pentru sursa menționată că bulgarii îi cunosc aproape orice mișcare și când află că le vizitează țara, o întâmpină chiar de la aeroport, cu pancarte și țipete de admirație. Mai mult, aceștia îi pronunță numele Andreea Băniță, după un preparat adorat ei, ”băniță”, care înseamnă plăcintă.

Inclusiv polițiștii bulgari sunt impresionați de Andreea Bănică. Artista și-a adus aminte de entuziasmul acestora când au oprit-o, într-o zi, în trafic. Nu au recunoscut-o până să-i vadă numele și au început apoi să scandeze ”Andreea Băniță”.

”Doamne, ce-i iubesc! Mi-au oferit acea dragoste necondiționată, publicul acela își arată dragostea pentru artistul îndrăgit cu toată ființa. Țipă, urlă, strigă după tine, vin cu pancarte la aeroport. Află tot! Ei știu oricum că ajung la Sofia, îmi scandează numele, țipă, un public extraordinar de cald.

Am venit din România și pot spune că am cucerit Bulgaria, primul artist de muzică pop. Și polițiștii ne-au oprit, ne-au cerut buletinele, când au văzut numele, au început să scandeze: «Andreea Banița (n.red – „plăcintă” în limba bulgară), cu ochii tăi frumoși, albaștri. Am aflat că «Banița» înseamnă «plăcintă» la ei. Mi-au adus, astfel, și plăcinte la concerte, am avut de Paște un show la ei”, a relatat Andreea Bănică în emisiunea

Cu ce piese i-a fascinat Andreea Bănică pe bulgari

Melodiile care i-au adus succesul și pe plan internațional Andreei Bănică sunt: ”Dansez, dansez”, ”Samba” sau ”Love in Brasil”. Dintre acestea, ”Samba” a fost cea mai apreciată și este în continuare în Bulgaria. Numeroase concerte a avut solista în țara vecină cu aceste piese.

În 2010, ”Samba” era cea mai difuzată melodie în Bulgaria. Tot în acel an, cântăreața spunea entuziasmată că: ”ma bucura mult vestea pe care am primit-o. Publicul din Bulgaria este minunat , la toate concertele pe care le-am avut acolo m-am simtit extraordinar si m-au primit cu foarte multa caldura si bucurie”, declara artista, potrivit

Aceasta nu a rezistat prea mult, iar , dar care la fel nu a rezistat prea mult pe piață, desființându-se în 2005. De atunci, Andreea Bănică a optat pentru o carieră solo.