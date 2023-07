Pro TV a făcut anunțul! Cine sunt antrenorii din sezonul 11 de Vocea României

Cine sunt antrenorii Vocea României în sezonul 11. Scaunele au fost deja ocupate, iar Pro TV a făcut anunțul. Ei sunt cei care au primit responsabilitatea de a alege cei mai buni cântăreți și a-i conduce spre marele premiu.

Cine sunt antrenorii de la Vocea României- sezonul 11

Sezonul 11 al emisiunii Vocea României vine cu o serie de schimbări importante. După ce Denis Roabeș, solistul de la The Motans, a decis să se retragă din proiectul de televiziune pentru a se concentra pe propria carieră muzicală, Pro TV a anunțat cine sunt antrenorii de anul acest.

Astfel, cei care sunt gata să-i primească și să-i asculte pe aspiranții la marele premiu sunt Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley,

Horia Brenciu, care nu este pentru prima dată în acest rol, a mărturisit că este gata pentru noua aventură, de data asta alături de buna lui prietenă, proaspăta mămică Theo Rose. „Au fost, pe rând, anii 2011, 2012, 2013, 2019 și acum, 2023.

Am câștigat de două ori titlul și pofta asta, de a-ți aplauda concurentul care ridică trofeul este de neoprit. Eu singur?! Niciodată! Viața mi-a arătat că alături de prieteni e mai bine să împarți și muzica, și scena, și… podcasturile.

Voi fi alături de Teodora Maria Diaconu aka Theo Rose! Asta înseamnă că voi fi alături și de Sasha, fiul ei! Și de tatăl, Anghel Damian! În fine, alături de tot Clanul… ”, a spus Horia Brenciu pentru

Irina Rimes și Tudor Chirilă au avut probleme în trecut

Deși pe locuri separate, Irina Rimes ș Tudor Chirilă vor sta din nou unul lângă altul la Vocea României. Recent, artistă a mărturisit că micile șicane pe care telespectatorii pe vedeau nu erau doar glume.

„Tudor era așa și în afara filmărilor. Poate uneori mai punem niște gaz, adică ducem un pic la extremă. Și el m-a făcut să plâng. Nu am avut o discuție parte în parte. Am avut o discuție de față cu toată lumea. Am folosit cuvinte care nu trebuiau folosite, de față cu producția.

Ne-am dus afară, eu am plâns un pic, m-am liniștit. El s-a dus afară, nu cred că a plâns, dar era enervat și el. Apoi ne-am dus în platou. Pe urmă, ne-am cerut scuze. Dar la Vocea României, după cinci minute trebuie să uiți tot”, a dezvălui antrenoarea de la Vocea României în podcast-ul lui Mihai Morar.