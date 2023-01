Probleme de sănătate la început de an pentru Mihai Petre și Elwira: „Nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie”

Mihai Petre și Elwira au început anul cum nu se putea mai prost! Cei doi dansatori și coregrafi, care formează un cuplu atât pe scenă cât și în viața de zi cu zi, având o familie minunată împreună, au fost loviți de gripă!

Mihai Petre și Elwira, suspecți de gripă

Într-o postare făcută de , acesta i-a anunțat pe internauți că beleaua cea mare este că nu găsește în farmacie medicamentele de care are nevoie pentru a scăpa de simptome.

Norocul a venit de la niște persoane apropiate care s-au oferit să-i doftoricească pe cei doi artiști. Mai precis, vecinii le-au făcut rost de anumite pastile ca să poată trece peste această primă cumpănă din 2023.

„Noi am început anul cu stângul. Suntem cu toții suspecți de gripă. Problema e că nu se găsesc în farmacii medicamentele de care avem nevoie. Noi am avut noroc cu vecinii. Aveți mare grijă și voi că bântuie o gripă nasoală. Să aveți un an nou cu sănătate”, a scris Mihai Petre în mediul online.

Cei doi speră să depășească de-acum gripa cu care aparent se confruntă, căci au multe planuri pentru acest an și nu ne referim aici doar la cele profesionale.

Dansatoarea și-ar dori să fie mamă din nou

, la un moment dat, că și-ar dori foarte mult să mai aducă pe lume un copil, un frățior sau o surioară pentru cele două fetițe pe care le are, Ariana și Catinca.

În același timp, soția lui Mihai Petre e un pic pesimistă, declarând că e conștientă că timpul nu mai e în favoarea ei pentru a deveni mamă pentru a treia oară, însă nu se știe niciodată ce surprize rezervă viața!

„Cu foarte mulți ani în urmă, eu îmi doream trei copii, dar cumva lucrurile s-au dilatat în timp. Mi-ar plăcea să mai avem, dar eu sunt foarte conștientă că timpul nu este în favoarea noastră.

Mie mi-ar plăcea să fim cât mai mult timp lângă fetele noastre, iar dacă se întâmplă, ceea ce nu excludem, un nou membru în familie este binevenit! Dar, cu toate astea, suntem conștienți și de realitate”, a spus Elwira Petre într-un interviu pentru