Gol magnific în Belgia. Video / Probleme în Spania pentru Ruben de la Barrera

FANATIK îți prezintă în fiecare zi un LIVE BLOG cu știrile sportive de ultimă oră, informații noi din sportul românesc și cel mondial. Rezultate din fotbal, tenis, baschet, handbal sau din orice altă competiție sportivă le puteți afla accesând LIVE BLOG-ul cu informații de ultimă oră.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gol magnific în Belgia

UPDATE, 22 februarie, ora 09:04 / Gol de senzație în confruntarea dintre Genk și Beerschot, din etapa a 27-a din prima ligă a Beligiei. Oaspeții au câștigat cu 2-1. Jan Van den Bergh a deblocat tabela în minutul 65, cu o execuție minunată de la 30 de metri, mingea oprindu-se direct în vinclu.

ADVERTISEMENT

Beerschot a făcut apoi 2-0, din penalty, în minutul 82. Holzhauser a transformat de la punctul cu var. Gazdele au marcat golul de onoare în prelungiri, prin Hrsovsky. În urma acestui rezultat, Genk e pe locul 3, în timp ce Beerschot ocupă poziția a șasea.

Probleme pentru Ruben de la Barrera, fostul antrenor al Viitorului

UPDATE, 22 februarie, ora 08:28 /Ruben de la Barrera a revenit în Spania după experiența Viitorul, dar lucrurile nu merg deloc bine pentru tehnicianul în vârstă de 36 de ani, care e în pericol să fie dat afară și de la Deportivo La Coruna.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul „Super Depor” joacă acum în al treilea eșalon spaniol și nu mai are nicio șansă la promovarea în Segunda, după ce a pierdut trei din ultimele șase meciuri. Deși fanii îi cer să demisioneze după ultimul eșec, scor 0-1, cu Racing Ferrol, de la Barrera nu are de gând să plece.

„Cred că am irosit ultimul cartuș! Nu știu dacă mai putem prinde primele 3 locuri, nu există explicații pentru rezultatele proaste. Avem mare nevoie de puncte, nu pot vorbi acum despre ce obiectiv mai avem, e ca și cum aș vinde motociclete!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu regret că am preluat această echipă, aș face-o de 1000 de ori, este echipa mea de suflet. Dar acum nu putem face altceva decât să rămânem calmi și să o luăm de la capăt sezonul următor”, a declarat antrenorul lui Deportivo.

WWE are un nou campion! The Miz i-a luat centura lui Drew McIntyre

UPDATE, 22 februarie, ora 08:10 / Dominantul campion mondial al WWE-ului, Drew McIntyre, a rămas fără centură. La evenimentul Elimination Chamber, scoțianul i-a învins pe Randy Orton, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Sheamus și AJ Styles, dar nu a fost suficient.

ADVERTISEMENT

Atacat la finalul meciului de către Bobby Lashley, Drew McIntyre a fost deposedat de titlu, după ce The Miz a încasat cu succes servieta „Money In The Bank”.

ADVERTISEMENT Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de WWE (@wwe)

The Miz, pe numele său real Mike Mizanin, a devenit astfel campion mondial pentru a doua oară în carieră. Primul titlu mondial fusese cucerit în 2010, tot datorită șansei oferite de servieta „Money In The Bank”.