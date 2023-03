Probleme mari pentru Alina Pușcaș. Ce au pățit copiii vedetei de la Antena 1

Alina Pușcaș traversează o perioadă destul de dificilă. Prezentatoarea emisiunii Te cunosc de undeva de la Antena 1 este nevoită să stea în casă. Copiii săi s-au îmbolnăvit, iar situația nu este deloc una plăcută, după cum povestește chiar vedeta.

Alina Pușcaș este nevoită să lucreze de acasă

Alina Pușcaș este una dintre cele mai apreciate vedete tv din România. Aceasta a adunat o comunitate generoasă pe contul ei de Instagram. De asemena, constant, vedeta își ține la curent fanii cu mai tot ceea ce se întâmplă în viața sa.

Iar de această dată, veștile nu sunt deloc bune. Se pare că Iris și Alex, copiii vedetei s-au îmbolnăvit. Astfel, Alina Pușcaș este nevoită să lucreze de acasă și să îi supravegheze pe cei mici. În ceea ce primește simptomele, se pare că aceștia ar fi răciți.

”Am dat munca de pe teren, pe munca de acasă. Doi din trei copii sunt răciți. Alex și Iris sunt răciți. Iris tușește în fața televizorului.”, le-a dezvăluit Alina Pușcaș, urmăritorilor săi, pe contul personal de socializare.

Și nu doar Alina Pușcaș are copiii răciți.

Și copiii Simonei Gherghe au avut gripă

La acel moment, prezentatoarea emisiunii Mireasa spunea că nu înțelege ce este greșit. Mai exact, în niciun an nu s-a confruntat cu un astfel de val de viroze în familie. Iar vedeta nu a stat degeaba și a încercat tot ceea ce i-a stat în putință.

Mai exact, Simona Gherghe povestea că a apelat la suplimente pentru imunitate. Chiar și așa, nimic nu și-a făcut efectul, astfel că aceasta a fost nevoită să aibă la rândul ei grijă de cei mici în urmă cu ceva timp, până aceștia și-au revenit.

”Ideea e că copiii mei merg în colectivitate, dar în niciun an nu a fost atât de rău ca această toamnă și iarna asta. (…) Da, am încercat tot ce se putea pentru imunitate, știu că multe sunt praf în vânt, dar așa să mă asigur eu că am făcut tot ce a ținut de mine ca să fim bine.”, povestea vedeta.

Situația a fost îngrijorătoare în luna ianuarie, însă ulterior, odată cu încălzirea vremii, lucrurile s-au redresat.