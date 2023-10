Probleme mari pentru Edi Iordănescu înainte de Belarus – România. Ce s-a întâmplat la antrenamente

Tricolorii sunt pe locul 2 în grupă, în spatele Elveției și în fața Israelului. În cazul unei victorii cu Belarus, România va ajunge la 15 puncte în clasament și își va continua seria de invincibilitate.

România merge la Belarus cu gândul la victorie

“Care este atmosfera? Mi s-a părut un Edi Iordănescu foarte încrezător în grup. Și mi s-a părut, fără să ne dăm patrioți, o atmosferă de mare încredere. E adevărat, nu jucăm cu Italia, cu Spania. Jucăm cu Belarus, o echipă adunată în grabă, jucători care au ajuns cum au ajuns.

Sunt probleme mari cu Belarus, ei au probleme din cauza alianței cu Putin și Rusia. Mi s-a părut o atmosferă de mare încredere, o lipsă a victoriei ar fi un mare șoc pentru Iordănescu și pentru echipă”, a spus Horia Ivanovici.

Deși joacă contra Belarusului, România se află în Ungaria. Contextul politic nu le permite gazdelor să organizeze partida pe propriul teritoriu, iar din acest motiv duelul pentru Euro 2024 se joacă pe Szusza Ferenc. Terenul nu se află într-o stare bună.

Iordănescu nu a avut mult timp la dispoziție pentru a pregăti partida

“O atmosferă de încredere. Exact cum am publicat și pe Fanatik, e prima oară când Edi Iordănescu face un apel la presă pentru a transmite un mesaj propriilor jucători. În mod normal, pare ceva surprinzător.

Cum adică, transmite un mesaj prin presă când stă cu ei minut de minut? Dar, este un mesaj prin care încearcă să îi capaciteze și mai mult decât o face în particular. Pentru că mesajul public este foarte important și pentru jucători.

Ceea ce ne-a spus nouă și am transmis jucătorilor, cu această încredere maximă pe care o are în ei. Le-a spus-o încă de la reunirea de luni. Un minus este că noi, naționala României, nu am avut o perioadă lungă de pregătire.

A fost un antrenament și încă unul, cel de aseară, oficial, care a durat în jur de 60 de minute. Ne pregătim de un meci în care ne-am antrenat în grup complet un antrenament și trei sferturi, să spun așa.

Este, până la urmă, nu știu cât de mare e problema, dar este dovada că Iordănescu va merge pe continuitate, pe grup și pe acel prim 11 care se stabilizează la echipa națională.”, a spus Cristi Coste.

