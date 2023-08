Probleme mari pentru Elena Cârstea: “Recuperarea va mai dura câteva luni bune”

Elena Cârstea a fost la un pas de moarte în urmă cu şase luni, atunci când a suferit un atac cerebral masiv, urmat de mai multe pneumonii. A stat internată în spital mai mult de două săptămâni, în stare gravă.

Probleme mari pentru Elena Cârstea. Cum se simte după ce a fost la un pas de moarte

La începutul acestui, Elena Cârstea avea să se confrunte . Chiar înainte de a împlini vârsta de 61 de ani, a suferit un AVC şi a fost internată în stare gravă la spital.

Greul nu a trecut nici acum pentru Elena Cârstea, la aproape jumătate de an de când a fost la un pas de moarte. Artista se confruntă şi în prezent cu probleme mari de sănătate, motiv pentru care procesul de recuperare va mai dura câteva luni buni.

Elena Cârstea, nevoită să meargă în baston: „Recuperarea va mai dura câteva luni bune”

Oboseşte repede, întâmpină dificultăţi la mers şi este nevoită să se deplaseze cu ajutorul unui baston. Tocmai de aceea refuză să iasă prea des din casă, iar când o face, o face la insistenţele soţului său.

„Tot cu bastonul cu cristale ma deplasez. Am deja trei, unul alb, unul negru și altul albastru. Îmi voi comanda și roz, ca să mă pot asorta. Din păcate, încă nu mi-am revenit complet… Am probleme cu deplasarea, merg greu. Ceea ce mă enervează, pentru că eu mereu am fost activă. Recuperarea va mai dura câteva luni bune, fac zilnic, la piscină”, a declarat Elena Cârstea pentru

Probleme mari pentru Elena Cârstea în urma atacului cerebral suferit: “Sunt limitată”

Deşi este în plin proces de recuperare , Elena Cârstea nu va reveni curând la viaţa de dinaintea atacului cerebral. Urmările AVC-ului încă se simt, iar artista abia mai poate ieşi din casă. Vrea ca măcar jobul de la Agenţia Imobiliară să şi-l poată relua.

„Nu am putut să merg până acum la muncă. Sâmbătă încep, am un șef foarte drăguț și înțelegător… Nu mă pot mișca foarte mult, trebuie să țin cont de asta. Nu pot pleca în niciun concediu, sunt limitată… Soțul meu trage de mine să ieșim în oraș.

Eu nu vreau să aud, nu pot face efort, obosesc foarte repede. El e stresat să nu mi se întâmple ceva. Ne înțelegem mai bine ca la început, avem o relație în care discutăm orice. Tot ce facem, facem împreună”,a mai dezvăluit artista.

Elena Cârstea a renunţat la vicii după ce a trecut pe lângă moarte: “M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc”

Cumpăna prin care a trecut în urmă cu şase luni, a făcut-o pe Elena Cârstea . „Nu mai fumez deloc. M-am lăsat brusc, pentru că vreau să mai trăiesc. Iar fără țigară, nici cafeaua nu mai are același gust. Nu mai am niciun viciu. Pot spune că sunt piesă de pus la muzeu, la Antipa”, a mărturisit Elena Cârstea pentru Cancan.