Producătorii de arme din SUA, cu ochii pe Polonia pro-UE a lui Donald Tusk. Varșovia ar putea favoriza companiile europene

Recentele alegeri parlamentare din Polonia, soldate cu victoria Platformei Civice (PO) condusă de pro-europeanul Donald Tusk, liderul opoziției, ar putea însemna câteva schimbări potențiale semnificative în ceea ce privește poziția de securitate a celui mai puternic aliat al NATO din Europa de Est.

Concurență mai dură pentru SUA

Sub următorul guvern polonez, firmele americane din sectorul apărării ar putea avea o concurență mai dură din partea industriei europene pentru achizițiile de arme costisitoare de către Varșovia. Iar valoarea totală a cheltuielilor poloneze pentru apărare ar putea fi mai mică. Washingtonul ar trebui să ia notă și să reacționeze, analizează Peter Doran, cercetător la Foundation for Defense of Democracies, pentru .

Partidul polonez Lege și Justiție (PiS) , principalul partid din cadrul coaliției guvernamentale anterioare, a obținut cele mai multe mandate în alegerile din 15 octombrie, dar nu suficient pentru a se menține la putere. În revendicarea victoriei, liderul opoziției, fost premier polonez și fost președinte al Consiliului European, Donald Tusk, a sărbătorit succesul partidului său Platforma Civică (centru-dreapta).

„Niciodată în viața mea nu am fost atât de fericit, i-am alungat de la putere”, a declarat fostul premier. Dar entuziasmul lui Donald Tusk ar putea fi de scurtă durată. Fără o majoritate absolută în parlament, un viitor guvern sub conducerea partidului său va fi probabil slab și șubred. Tusk va avea nevoie de sprijinul unor partide de stânga mai mici pentru a forma un guvern – iar interesele acestora nu vor fi întotdeauna aliniate cu ale sale.

Companiile din UE ar putea fi privilegiate

Păstrarea acestor parteneri în cadrul politic va însemna aproape sigur renunțarea la programe mari de cheltuieli interne, probabil în detrimentul puternicului buget de apărare al Poloniei, care reprezintă în prezent 3,9% din PIB-ul țării. De asemenea, ar putea fi nevoie de o revenire la preferința anterioară a Poloniei de a „împărți copilul” atunci când vine vorba de contracte de armament, între SUA și companii europene.

În campania electorală, Donald Tusk a promis alegătorilor o revenire la politicile proeuropene, spre deosebire de PiS. Ultima dată când partidul său a fost la putere, acesta a repartizat în mod regulat achizițiile majore în domeniul apărării între firmele americane și concurenții lor din UE. Practica a fost intenționată. Acordurile majore cu Statele Unite, precum punerea în serviciu a sistemului de apărare antiaeriană Patriot, au menținut o legătură puternică cu Washingtonul.

În paralel, alte achiziții de la UE au permis Varșoviei să își consolideze reputația de „jucător de echipă” la Bruxelles. În timp ce guvernul lui Mateusz Morawiecki a rupt cu această abordare, următorul guvern de la Varșovia va reveni probabil la ea. În calitate de fost președinte al Consiliului European, Donald Tusk ar putea chiar să aibă o afinitate mai mare pentru companiile din UE decât înainte.

Eurofighter vs Boeing

Pe termen scurt, cel mai mare potențial de schimbare a apărării poloneze ar putea avea loc în domeniul aerian. Sub guvernul lui Morawiecki, Varșovia a cheltuit mult pentru a achiziționa 32 de avioane de luptă din Statele Unite în 2020. În prezent, Varșovia caută să achiziționeze încă două escadrile de multirol. Principalii candidați în această competiție sunt avioanele de luptă Eurofighter Typhoon, fabricat de un consorțiu condus de compania europeană Airbus, și F-15EX Eagle II, fabricat de compania americană Boeing.

Dacă următorul guvern va decide să procedeze la această achiziție, cele două companii vor trebui să prezinte argumente politice și geostrategice convingătoare în favoarea opțiunii lor, pe lângă capacitățile aeronavelor respective.

Pe teren, ar putea apărea schimbări suplimentare în ceea ce privește planurile ambițioase ale Poloniei de a dezvolta tancuri de luptă principale de ultimă generație. La începutul acestui an, Varșovia a semnat un acord de 5,8 miliarde de dolari cu Coreea de Sud pentru achiziționarea a 1.000 de tancuri K2 din această țară. Acest lucru s-a adăugat la acordurile de 6,1 miliarde de dolari încheiate cu Washington pentru achiziționarea a sute de tancuri americane M1A2 Abrams în următorii doi ani.

Deși această extindere considerabilă a blindatelor grele ale Poloniei a fost menită să susțină planurile Varșoviei de a avea o armată de 300.000 de oameni în următorii ani, factura totală ar putea fi prea mare pentru ca viitorul guvern să o poată suporta.

Mai puține achiziții?

În mod tradițional, orice guvern nou al Poloniei a eliminat sau a modificarea deciziille de apărare ale predecesorilor. Când partidul Lege și Justiție a ajuns la putere în 2015, Polonia a provocat „furia” Franței când a anulat un contract de mai multe miliarde de dolari pentru achiziționarea a 50 de elicoptere multirol Caracal de la Airbus. Varșovia a optat în schimb să construiască o versiune fabricată în Polonia a elicopterului Blackhawk american.

Deși nu se întrevăd schimbări majore în abordarea strategică a Poloniei în ceea ce privește apărarea sa, este foarte posibil ca viitorul guvern să reorganizeze legăturile industriale din domeniul apărării ale țării și să reducă planurile de consolidare militară.

Ceea ce este puțin probabil să se schimbe sub următorul guvern este orientarea geopolitică mai largă a Poloniei. Țara va continua să ia în serios amenințările venite din partea unor vecini periculoși și destabilizatori precum și Belarus. Între timp, va rămâne o țintă constantă pentru influența răuvoitoare a Chinei. Timp de decenii, Polonia s-a sprijinit pe relația sa de securitate cu Statele Unite pentru a atenua aceste riscuri.

Viitor dificil pentru Donald Tusk

Această relație este în beneficiul ambelor părți. „Casa Albă poate și ar trebui să folosească toate pârghiile diplomatice disponibile cu Polonia pentru a se asigura că relația noastră industrială și de apărare rămâne de neștirbit”, spune Peter Doran. Între timp, Washingtonul se poate aștepta ca Varșovia să își mențină sprijinul pentru Ucraina. Cu toate acestea, un test major ar putea avea loc dacă Ucraina se va confrunta cu o presiune mai puternică pentru a negocia o înțelegere cu Rusia în lunile următoare.

În acest caz, următorul guvern polonez s-ar putea alinia mai aproape de pozițiile Germaniei sau Franței, în loc de linia fermă așteptată de aliați precum Marea Britanie, Lituania și România. „Gestionarea acestor tensiuni nu va fi ușoară pentru Varșovia, iar aceasta va căuta îndrumare în Statele Unite. După ce a obținut victoria, provocarea pentru partidul lui Donald Tusk nu va fi doar de a o păstra, ci și de a plăti pentru ea”, conchide Doran.