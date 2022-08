Prognoza de inflație pentru finalul lui 2022, majorată de BNR. Mugur Isărescu: ”Băncile au sărit calul în privința ROBOR”

Marți, 9 august, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

BNR majorează prognoza de inflație pentru finalul lui 2022 la 13,9%

Potrivit datelor prezentate de oficial, Banca Naţională a României a majorat la 13,9% prognoza de pentru finalul acestui an. De asemenea, forul bancar central estimează o inflaţie de 7,5% pentru sfârşitul anului viitor.

Datele din raportul de marți sunt mai pesimiste decât cele din primăvară. În luna mai, BNR estima o inflaţie de 12,5% pentru finalul acestui an şi de 6,7% pentru 2023.

BNR mai anunță că, după ieșirea din vigoare a măsurilor de plafonare a preţurilor la energia electrică şi gazele naturale, va urma o întrerupere temporară a tendinţei dezinflaţioniste. Se va întâmpla asta în trimestrul II din 2023.

Mugur Isărescu, după explozia indicelui ROBOR: ”Băncile au sărit calul”

Guvernatorul BNR s-a referit și la explozia ROBOR din ultimele luni. Isărescu a criticat direct băncile și a afirmat că acestea ”au sărit calul” cu creșterea indicelui, iar acest lucru a dus și la creșterea dobânzilor la depozite.

În același timp, Isărescu a lansat și un avertisment pentru instituțiile bancare: ”Să fie mai atente la mesajele Băncii Naționale”.

”De mai bine de 4-5 luni, ROBOR s-a decuplat, băncile au cam sărit calul cu ROBOR, s-a dus în sus mult mai mult decât rata de politică monetară.

”Au suprareacționat. A fost clară tendința băncilor și a traderilor să privească pesimist viitorul”, a mai spus guvernatorul BNR.

ROBOR, 9 august 2022. Indicele la 3 luni stagnează la 8,14% pe an

Și marți, 9 august, conform , indicele ROBOR la 3 luni a rămas la un nivel record pentru ultimii 12 ani şi jumătate. Acesta înregistrează o valoare de 8,14% pe an.

Un nivel mai ridicat decât în prezent a fost înregistrat în data de 1 februarie 2010, respectiv 8,15%. De subliniat că la începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

În schimb, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,27% pe an, de la 8,25% pe an, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,36% pe an, de la 8,35% luni.