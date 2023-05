Promisiunea pe care Dan Negru i-a făcut lui Benone Sinulescu. Vedeta Kanal D nu a uitat: „M-a rugat”

Dan Negru și Benone Sinulescu au avut o legătură nebănuită, fiind prieteni mai bine de 30 de ani. Într-una dintre vacanțele petrecute împreună, vedeta Kanal D i-a făcut artistului o promisiune pe care nu a uitat nici în ziua de astăzi.

Dan Negru, promisiune pentru Benone Sinulescu. Ce i-a cerut artistul înainte să moară

Dan Negru și Benone Sinulescu au fost timp de mai bine 30 ani prieteni. , dar regretatul artist locuia la doar câteva case de socrii vedetei de la Kanal D. Astfel, au stat la povești în multe seri și și-au petrecut vacanțele împreună.

Răpus de boală, . Din anul 2017, la Buzău se organizează festivalul care îi poartă numele, iar înainte să moară, l-a rugat pe Dan Negru să-l prezinte.

Vedeta nu a uitat acest lucru. Acum, Dan Negru a mărturisit că îi va onora memoria și prietenia lui Benone Sinulescu și va prezenta spectacolul. Anul trecut, vedeta Kanal D a fost invitat special la acesta.

„Nea Beni m-a rugat, în 2017, să prezint primul festival care-i poartă numele. Eram împreună, în Roma, cu familiile noastre, când mi-a spus că vrea să prezint festivalul. Au trecut anii, Nea Beni s-a stins și festivalul încă există, ducând mai departe numele lui Benone Sinulescu.

Beni stătea în Bârzava, o localitate de lângă Arad, la câțiva pași de socrii mei. În serile de vară, stăteam împreună, cu familiile noastre, la povești. Copiii mei și azi țin minte roșiile extraordinare din grădina lui Beni. El avea o pasiune pentru grădinărit și știa să îngrijească excelent legumele”, a spus Dan Negru pentru

Ce regret are Dan Negru

Dan Negru a povestit anul trecut, în exclusivitate pentru FANATIK, că legat de Benone Sinulescu și de festival, are un mare regret. Ultima dată când a avut loc și Nea Beni era în viață, l-a invitat la cină, dar prezentatorul s-a grăbit să plece.

„Am fost încă de la începuturi la Festivalul Benone Sinulescu și cel care m-a chemat acolo a fost chiar Benone. Anul ăsta o să fie greu, Festivalul Benone Sinulescu, primul fără el. Anul trecut, la festival, am plecat mai devreme, mă grăbeam spre casă, deși Beni a insistat să rămân seara la cină. Aș da timpul înapoi….

(…) Am mii de amintiri cu Beni. Am fost împreună ultima dată la Roma și câteva zile am văzut orașul împreună. Mă bucură că acolo am fost și cu ai mei, cu copiii, Dara și Bogdan. Ai mei îi poartă amintirea lui Beni-omul și nu a lui Benone-legendă”, ne-a spus Dan Negru despre Benone Sinulescu.