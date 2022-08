Propagandiștii ruși se laudă că presupusa asasină a Dariei Dughina a fost ucisă. Informația, doar pentru consumul simpatizaților Kremlinului

Presa ucraineană susține că rușii au inventat o știre, evident falsă, cu moartea presupusei asasine a Dariei Dughina, în ciuda lipsei oricărei dovezi privind faptele susținute.

Presa ucraineană a scris duminică că mai multe informații cu privire la presupusul deces al ucrainencei Natalia Vovk, despre care serviciile de informații ruse susțin că a fost asasina Dariei Dughina, distribuite masiv în mass-media rusă sunt evident false.

Informațiile au apărut într-un articol pe portalul austriac Express, caracterizat drept un tabloid cu multe știri false de presa ucraineană, de unde au fost preluate și distribuite masiv de presa din Rusia. au subliniat faptul că Express este singura publicație din Occident care a preluat această informație, iar Ministerul de Externe din Austria nu a confirmat decesul Nataliei Vovk.

Astfel, ar fi fost găsită moartă cu 17 răni de cuțit într-un hotel, iar în mâna ei ar fi fost un bilet cu un conținut necunoscut.

Presa ucraineană susține că pentru a confirma informația, jurnaliștii austrieci au folosit o fotografie a unei fete ucise la Moscova în 2020, fotografie ce poate fi ușor demonstrată ca falsă.

în ciuda faptului că Rusia a acuzat Ucraina că s-ar fi aflat în spatele acestei crime. De altfel, toți experții occidentali și-au exprimat dubii cu privire la explicațiile oficiale oferite de Moscova, care a prezentat o serie de înregistrări cu supravegherea unei femei, despre care au susținut că este ucraineancă, membră a grupării Azov. Ucraina a negat oficial că ar avea vreo legătură cu acest presupus asasinat.

„Am fi putut transfera 400 de grame de TNT în Rusia? Teoretic, da. Am fi putut fabrica o bombă? Da. Dar ‘la ce bun? Nimeni în Ucraina nu ştie cu adevărat cine este Dughin. Cine ar şti de fiica lui? Să o omori nu are sens”, a declarat recent pentru AFP un înalt responsabil din serviciile secrete ucrainene, sub rezerva anonimatului.

Și jurnalistul rus Andrei Soldatov, expert în lumea serviciilor secrete rusești, a explicat într-o intervenție la CNN că deși serviciile secrete ucrainene și-au dezvoltat capacitatea de a conduce astfel de asasinate, dovadă faptul că foarte mulți oficiali din republicile separatiste Donețk și Lugansk au fost asasinați după 2014, este foarte puțin probabil să fi făcut acest lucru.

“Now it’s not only about political troublemakers, it is about targeting almost every strata of Russian society,” speaks to about how the role of the Federal Security Service (FSB) has changed since the beginning of Russia’s full-scale war against Ukraine.

