Propunere a patronatelor din turism: taxă pentru vacanțele în străinătate. Reacția Guvernului

Marți, într-o zi extrem de agitată și tensionată pe plan politic, Federația Patronatelor din Turismul Românesc a propus ca românii care merg în străinătate în concediu .

Se propunea ca cetățenii să achite o sumă atunci când cumpără vacanța. Aceasta este una în plus pe lângă taxa turistică aplicată de către țara de destinație. Propunerea i-ar viza inclusiv pe românii care pleacă pe cont propriu.

Explicația patronatelor pentru această taxă era colectarea de sume care să fie folosite pentru promovarea României. ”Ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online.

În România nu avem bani să ne promovăm pe destinații externe, cei care vin, vin întâmplător. Am pornit de la modelul de succes al Turciei care are buget de promovare de 225 milioane de euro până în 2028, în timp ce România are anul acesta buget de 3 milioane de euro”, a declarat Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, la .

Taxa gândită de patronate era una de 1 Euro. ”Ne gândim la un euro. Încercăm să găsim o modalitate ca să fie echitabil pentru toată lumea. Ne gândim ca acești bani să fie colectați de site-uri de rezervări online, de companii aeriene.

Așteptăm să treacă această furtună financiar-fiscală care e în Parlament ca apoi să venim și noi cu această propunere care să fie implementată într-un act normativ, nu vrem să afecteze bugetele turiștilor”, a mai adăugat Răducan.

Reacția Guvernul față de această taxă

La scurt timp după apariția declarațiilor date de președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, din partea Guvernului a venit o reacție oficială. Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului, Radu Oprea, spune că nu s-a discutat despre instituirea unei astfel de taxe.

”Aflu de la televiziunile de știri că ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetățenii români care aleg să-și petreacă concediul în străinătate.

Spun public că în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului NU s-a discutat o astfel de idee. NU a fost vreodată găsită o astfel de soluție pentru finanțarea imaginii României în exterior pentru atragerea turiștilor străini. Campaniile de promovare a României ca destinație turistică sunt finanțate din bugetul MEAT”, explică ministrul.