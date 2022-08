Proteste ale polițiștilor și angajaților CFR, săptămâna viitoare. Bugetarii cer majorarea salariilor

Săptămâna viitoare începe cu noi proteste ale bugetarilor, printre care angajații CFR, polițiștii dar și pensionarii militari care vor ieși în stradă pentru a cere salarii și pensii mai mari.

Polițiștii cer salarii mai mari

După ce la finalul lunii mai profesorii au ieșit în stradă, reproșând Guvernului că refuză să pună în aplicare Legea Salarizării din 2017, ale cărei beneficii au fost deja șterse de creșterea inflației, iar la începutul lunii august sindicatele angajaților din penitenciare au reproșat și ele dezinteresul ministrului Cătălin Predoiu, săptămâna viitoare se anunță noi proteste ale bugetarilor.

Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, a declarat duminică la Antena3 că salarizarea polițiștilor a ajuns o problemă de siguranță națională în condițiile în care de ani întregi politicienii au ignorat complet problemele acestora iar salariile au ajuns să nu mai asigure cheltuielile unui nivel de trai decent.

„De foarte mulți ani de zile, salariile polițiștilor sunt o problemă națională, o problemă pe care au creat-o politicienii și aceea că acum vreo 10-12 ani în urmă, pe politicieni nu îi interesa foarte mult salariile polițiștilor și o să fiu drept cu dumneavoastră și o să spun că, cu ghilimelele de rigoare, polițiștii se mai descurcau și ei.

Numai că între timp au apărut DNA-ul, DGA-ul, “Doi și-un sfert” și atunci polițistul a intrat într-o normalitate, adică de aceea de a nu se mai descurca. Numai că politicienii au uitat de o bucată de timp să îi dea polițistului drepturile cuvenite”, a declarat Iulian Surugiu.

Acesta a susținut că veniturile unui polițist nici măcar nu mai pot acoperi cheltuielile lunare ale unei familii.

„Astăzi, când vorbesc cu dumneavoastră, un agent de poliție, că el e elementul de referință, are un salariu de 4000-4500 de lei, în condițiile în care coșul zilnic a unei familii cu un copil ar fi undeva la 1.200 de euro”.

De aici vin toate problemele. Colegii de la sindicate cer sprijinului și celorlalte categorii de oameni, pentru că societatea română este și ea e în urmă cu salariile. Deci foarte bine că procedează la protest”, a mai spus liderul sindical.

Guvernul se laudă cu veniturile bugetare

Vineri, Ministerul Muncii a publicat , personalul INS sau bugetarii implicați în proiectele PNRR. Pe de altă parte, în urmă cu doar o săptămână Guvernul s-a lăudat cu creșterea veniturilor bugetare, o creștere de peste 22%, chiar dacă , care în ultima lună a ajuns la aproape 15%.

Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, declara săptămâna trecută pentru FANATIK că situația polițiștilor este una din ce în ce mai dificilă în condițiile în care aceștia nu au beneficiat de majorările prevăzute de Legea Salarizării Unitare. Acesta atrăgea atenția că agenții de poliție din Capitală au un salariu sub 3.000 de lei, în condițiile turelor de weekend și a unei vechimi de 7 ani în MAI.

„Presiunea și tensiunea cresc din ce în ce mai mult la nivelul structurilor MAI. Pe de o parte nivelul salarial în prezent este mai scăzut decât înainte de aplicarea Legii Salarizării. Această lege a fost adoptată în 2017, și stabilea ca timp de patru ani să se ajungă la un nivel salarial stabilit de lege ce era un coeficient care se înmulțea cu salariu minim pe economie și astfel aveam un mecanism independent și automat de stabilire a nivelului salarial la bugetari, ca să nu mai depindem de factorul politic.

Noi am beneficiat de 2 tranșe din cele 4 prevăzute de lege care trebuiau să acopere inechitățile existente în sistem, căci după asta s-au ghidat practic. Sănătatea a avut prioritate, căci așa a spus PSD ca să nu ne plece medicii și au aplicat integral Legea Salarizării încă din 2018, profesorii cu 50%, deci jumătate din lege, și noi polițiștii am rămas cu 50%. Dar, pe calculele pe care le-am făcut noi, raportat la inflație, puterea de cumpărare a unui polițist este mai slabă față de momentul 2017 când eram sub nivelul actual.

E o situație foarte critică. Nu toată lumea a ajuns să strige pentru că oamenii mai au câteva economii făcute în ultimii ani în pandemie. Acum nu există niciun fel de perspectivă cu privire la aplicarea legii salarizare, toate tentativele, parte din ele mincinoase și false, puse la cale de ministrul Bode au picat, inclusiv promisiunea acordării unei tranșe din cele două făcută la finalul anului trecut. Dovadă că mint cu toate aceste cifre pe care ni le prezintă. Ei spun un lucru oficial, iar în documente apare un alt lucru. Ce fel de buget au făcut dacă nu acoperă nici măcar aceste datorii care erau trecute încă din 2017?”, a declarat, pentru FANATIK, Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol.