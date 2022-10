Proteste anemice ale AUR în orașele din țară pe tema scumpirilor. Numărul protestatarilor nu a depășit câteva zeci, iar unele au durat mai puțin de 30 de minute

În majoritatea orașelor din țară, acolo unde organizațiile locale ale AUR au reușit să organizeze proteste, acestea s-au dovedit a fi mai degrabă anemice, cu câteva zeci de participanți maxim, iar în unele cazuri, protestatarii nu au stat mai mult de jumătate de oră.

Proteste anemice ale AUR în țară

După eșecul , atunci când numărul participanților a fost în jur de două trei mii, după estimările autorităților, iar în Piața Victoriei liderul AUR, George Simion a ajuns să se îmbrâncească cu Diana Șoșoacă, cei de la AUR au sperat să reușească o serie de proteste în marile orașe din țară.

ADVERTISEMENT

La Bistrița s-au adunat în faţa Palatului Administrativ maxim o sută de persoane pentru protestul ce viza scumpirile din energie și la alimente. Dragoș Hârjoabă, președintele AUR Bistrița-Năsăud, a rostit o rugăciune la începutul protestului și le-a mulțumit celor prezenți pentru că au venit la manifestație.

„Suntem undeva spre 100 de oameni. Chiar dacă astăzi suntem mai puțini decât s-ar aștepta gurile rele, suntem mai mulți decât am fost la început. Ne-am adunat aici fiindcă presiunea pe care o avem din partea prețurilor, la curent, la lemnul de foc, asupra gazului ne apasă zi de zi. Dacă astăzi nu suntem uniți, cine va sta lângă noi mâine? În toată țara se organizează azi proteste”, le-a spus acesta celor maxim o sută de susținători veniți.

ADVERTISEMENT

Acesta a criticat Guvernul pentru politica din energie, susținând că nu se justifică prețurile uriașe și că soluția este revenirea la o piață reglementată. „Atâta timp cât noi ne producem energia electrică nu este niciun motiv să se întoarcă la români cu prețuri de 10, 20 de ori mai mari. Cred că sunteți în măsură să conștientizați gravitatea crizei care vine peste noi”, a mai spus acesta.

Liderul AUR s-a arătat dezamăgit de numărul mic de participanți, în condițiile în care autorizația pentru protest specifica cel puțin 300 de participanți.

ADVERTISEMENT

„Văd că toți sunteți în stare bună, mă așteptam la cei care au reale probleme și pentru care eu am intrat în AUR să lupt pentru ei. Mi se pare surprinzător că nu au găsit nicio jumătate de oră să își spună doleanțele ca să încercăm toți împreună să ne ajutăm, nu să ajutăm pe cineva. Dacă nu vom fi uniți, nu vom reuși nimic”, a mai spus liderul AUR.

AUR nu a reușit să scoată lumea în stradă

Nici la Sibiu nu a ieșit mai multă lume în stradă. , iar cele câteva zeci de persoane au scandat lozinci împotriva Guvernului Ciucă și a președintelui Iohannis. “Aţi liberalizat energia, aţi îndatorat România”, “Popescu de la Energie ne-a băgat în datorie!”, “Jos guvernul trădător!”, au fost doar câteva dintre mesajele pe care protestatarii le-au afișat pe pancarte.

ADVERTISEMENT

La Vaslui numărul protestatarilor nu a depășit 150 de persoane, iar deputatul AUR de Vaslui, Raisa Enachi, le-a vorbit acestora despre creșterea prețurilor la alimente și utilități.

ADVERTISEMENT

“Suntem aici pentru facturile aberante care cresc de la o zi la alta, pentru preţurile mari. (…) Ce facem cu aceste facturi? Doamna Ursula, la şedinţă, pe 14 septembrie, ne-a spus să dăm facturile la Moscova. Ce are Moscova cu noi? Noi suntem în Uniunea Europeană, noi ne dorim să trăim liber la noi acasă. Noi ne dorim să mâncăm produsele noastre, nu impuse de ei. Da, suntem de acord să fim o Uniune Europeană, dar să nu uite că fiecare ţară are tradiţia, are poporul său”, a declarat Raisa Enachi.

Un scenariu similar a fost și la protestul AUR organizat la Brașov, acolo unde s-au strâns câteva zeci de persoane, care au fluturat steaguri tricolore cu însemnele AUR, au afişat pancarte pe care se putea citi: “Jos guvernul mafiot”, “Plecaţi din fruntea ţării, ne-aţi umilit destul”, “Noi, creştinii patrioţi, vom scăpa de hoţi” şi “Credinţa aduce biruinţa”.

“Nu contează că armata nu e numeroasă, trebuie să fie aprigă şi inimoasă”, a transmis, prin portavoce, deputatul AUR Ionel Flucuş, la protestul care a durat mai puțin de 30 de minute.