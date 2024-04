Provocare majoră pentru SUA și aliați, semnalată de Pantagon. “Dronele de vânătoare” iraniene schimbă regulile luptei aeriene

În Orientul Mijlociu, “dronele de vânătoare” schimbă deja semnificativ cursul conflictelor armate, remarcă analiştii occidentali. Aceste dispozitive sol-aer, care sunt în esență drone explozive, au capacitatea de a detecta și de a lovi ținte aeriene, inclusiv drone mai avansate din punct de vedere tehnologic.

Dronele iraniene sunt cele mai utilizate și eficiente din Orientul Mijlociu

Sistemul sol-aer Clasa 358, al Iranului, a devenit coloana vertebrală a arsenalului pentru milițiile pe care le sprijină Teheranul. Sistemul 358 este o armă neobișnuită, sunt de părere experţii. Poate fi lansat inclusiv de pe un lansator primitiv, așa cum procedează adesea militanții, iar după decolarea inițială dispozitivul este propulsat de un tip de motor cu reacție similar cu cele folosite la rachetele de croazieră.

“Sistemul sol-aer Clasa 358 al Iranului a devenit arma principală a grupurilor aliniate Iranului”, a declarat James Patton Rogers, directorul executiv al Institutului de Politică Tehnologică Cornell-Brooks de la Universitatea Cornell, pentru Bussines Insider.

După lansare, , într-o zonă desemnată, pentru ca apoi să se fixeze asupra țintei, folosind un senzor optic implantat în capul de orientare. Drona are și senzori de proximitate în infraroșu care pot detona focosul de îndată ce dispozitivul este aproape de țintă. Drona este proiectată să rămână într-o anumită zonă până când găsește o țintă de atacat sau rămâne fără combustibil.

“Folosită şi de rebelii Houthi, sub denumirea Saqr/Hawk, acest tip de muniţie s-a dovedit eficient împotriva sistemelor de drone saudite și chiar a fost recunoscut de Pentagon ca o amenințare la adresa aeronavelor americane care operează în regiune. Au existat, de asemenea, rapoarte despre folosirea sistemului Clasa 358 împotriva dronelor israeliene, făcând din acest sistem unul dintre cele mai utilizate și mai eficiente din Orientul Mijlociu”, a mai dezvăluit Rogers.

Dronele iraniene reprezintă o ameninţare pentru elicoptere

În ciuda faptului că astfel de drone sunt mult mai lente decât rachetele tradiționale sol-aer și este puțin probabil să reprezinte o amenințare pentru avioanele de luptă, proliferarea lor în rândul militanților deschide noi oportunități de a contracara .

Experții notează că, deși aceste sisteme nu pot închide complet spațiul aerian pentru operațiunile militare ale Statelor Unite și ale aliaților săi, ele îi determină pe aceştia să facă ajustări serioase în desfășurarea operațiunilor aeriene, oferindu-le țărilor mai puțin dezvoltate baterii suplimentare de apărare aeriană. În plus, “dronele de rezistență lungă la altitudine medie, precum cele turceşti, sunt deosebit de vulnerabile deoarece au fost concepute pentru a fi utilizate în regiunile în care cei care le dirijează deţin supremaţia aeriană”, mai spune Rogers. “În plus, orice aparat care zboară jos, cum ar fi elicopterele, ar putea fi sub amenințare tot mai mare”, adaugă el.

Ryan Bohl, analist senior pe Orientul Mijlociu și Africa de Nord la compania de informații privind riscurile RANE, a remarcat și el că drona de tip 358 a avut “câteva succese notabile”.

Business Insider mai scrie că în ultimii 40 de ani, în ciuda sancțiunilor occidentale pe termen lung, Iranul a făcut progrese semnificative în dezvoltarea dronelor low-tech, folosind abordări inovatoare în producția de arme. Sancțiunile au fost cele care au forțat țara să inoveze în orice mod posibil, consideră publicaţia. Potrivit unui raport Bloomberg, în ultimii doi ani, cel puțin șase țări şi-au crescut semnificativ producția de drone bazate pe tehnologia iraniană.

Iranul ocolește cu succes sancțiunile occidentale prin achiziționarea de componente electronice de la furnizorii asiatici, ceea ce îi permite nu numai să-și îmbunătățească propria tehnologie militară, ci și să profite de pe urma exportului inovaţiilor. Utilizarea dronelor iraniene demonstrează capacitatea acestora de a ocoli sistemele moderne de apărare, ceea ce a devenit o provocare serioasă chiar și pentru țări precum Statele Unite și Israel, mai scrie Bussines Insider.