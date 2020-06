PSD încearcă să modifice HG-ul pentru prelungirea stării de alertă! Marcel Ciolacu: „Am văzut bâlbâiala primului ministru”

În ședința de marți, 16 iunie, Guvernul a aprobat prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile, Hotărârea fiind adoptată „în unanimitate” în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență. „Să facem un nou pas de relaxare”, le-a transmis premierul Ludovic Orban miniștrilor care compun Cabinetul său, în debutul ședinței.

Totodată, acesta a enumerat noile măsuri de relaxare ce vor intra începând de miercuri. Este vorba despre: reluarea activității economice în mall-uri, cu excepția cinematografelor, restaurantelor și sălilor de jocuri, reluarea activităților sălilor de fitness și aerobic în condiții stricte, precum și redeschiderea grădinițelor și after school-urilor pe perioada verii.

„În plus, am luat decizia de a permite oficierea de slujbe și în interior. Noi nu am închis bisericile, au fost deschise. Nu s-a permis oficierea slujbelor, s-au permis diferitele evenimente pentru botezuri, căsătorii, sigur, cu un număr limitat de persoane”, a mai spus prim-ministrul.

Marcel Ciolacu anunță că PSD nu va vota HG-ul pentru prelungirea stării de alertă în forma sa actuală

Chiar dacă a salutat noile măsuri de relaxare anunțate de Guvern, Partidul Social Democrat consideră că acestea nu sunt suficiente, motiv pentru care refuză să voteze acest document în forma sa actuală, aprobată de Guvern. Într-un interviu acordat recent, Marcel Ciolacu a anunțat că parlamentarii formațiunii politice pe care o conduce vor propune ca perioada următoare să fie redenumită „stare intermediară” și să nu dureze mai mult de 15 zile.

De asemenea, acesta a precizat că PSD va vota documentul doar cu condiția introducerii unei anumite prevederi în ceea ce privește spitalele. Este vorba despre obligativitatea de a trata persoanele care suferă de boli cronice.

„Încercăm să modificăm HG-ul astfel să nu încălcăm nicio lege şi să nu fie nicio problemă de constituţionalitate. Sunt propuneri de a fi denumită stare intermediară şi eu sunt unul din susţinători. Vrem foarte clar stipulat în HG că spitalele se deschid pentru bolile cronice.

Am văzut bâlbâiala primului ministru care spunea că medicii sunt de vină că nu au fost trataţi bolnavii de boli cronice. Trebuie specificat în HG foarte clar acest lucru, să nu mai existe niciun dubiu că bolnavii cronici nu vor fi trataţi în spitale”, a declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu salută decizia Guvernului de a renunța la achizițiile directe de materiale sanitare: „E un progres”

Totodată, liderul PSD a precizat că a primit abia marți seară forma oficială a Hotărârii de Guvern, atitudine catalogată drept „jignitoare” și a criticat în termeni duri abordarea liberalilor față de „un lucru atât de important”.

Ciolacu a salutat, însă, o parte dintre măsurile de relaxare anunțate odată cu prelungirea stării de urgență, precum și decizia de renunțare la achiziţiile directe de materiale sanitare. „Sunt lucruri totuşi îmbucurătoare faptul că începem să ne rezumăm la ceea ce este de fapt esenţa stării de alertă”, a subliniat președintele interimar al social-democraților.

„Eu nu o să înţeleg niciodată de ce domnul Ludovic Orban doreşte un astfel de mod de abordare la un lucru atât de important. De ce consideră că aceasta este abordarea corectă pe care să o ai cu românii şi cu Parlamentul României?

E un progres faptul că Guvernul astăzi nu a mai solicitat achiziţiile directe. Nu mai solicită nici angajările prin derogare de la lege şi, nu în ultimul rând, deschiderea lăcaşelor de cult. Sunt lucruri totuşi îmbucurătoare faptul că începem să ne rezumăm la ceea ce este de fapt esenţa stării de alertă, sănătatea românilor şi vocea specialiştilor”, a mai spus Marcel Ciolacu la Antena 3.