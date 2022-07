PSD la 40%. Care este secretul partidului aflat la guvernare în plină criză economică. „A dictat ritmul și decizia în coaliție”

Ultimul sondaj de opinie, realizat la comanda celor de la USR, arată o situație paradoxală cu social-democrații aproape de pragul de 40% intenție de vot în condițiile în care sunt la guvernare, iar țara trece printr-o criză economică.

PSD aproape de 40% intenție de vot

Un sondaj de opinie, realizat de Ipsos la comanda USR, și dat publicității în această săptămână cotează PSD-ul cu 37,8% în intențiile de vot ale tuturor respondenților, iar în ceea ce privește respondenții care au spus că merg sigur la vot, scorul electoral al social democraților ajunge la 40,8%.

ADVERTISEMENT

Același sondaj arată o evoluție bună și pentru PNL, liberalii fiind cotați la 25,4% din totalul întregului eșantion, și doar 24,4% în cazul celor care au susținut că vor merge sigur la vot. USR este clasat pe locul trei, cu 12,7% intenție de vot la nivelul tuturor respondenților și 14,2% în cazul celor care au spus că vor vota sigur. Cei de la AUR sunt la 10,1% în primul caz, și 11,3% la nivelul celor care spun că vor merge la vot.

Rezultatele pot fi considerate surprinzător, atât prin faptul că indică o creștere a încrederii în PSD, partid aflat la guvernare într-o perioadă de criză economică cât și prin faptul că, potrivit aceluiași sondaj, 85% dintre respondenți au susținut că România merge într-o direcție greșită.

ADVERTISEMENT

Strategia de succes aplicată de PSD

Totuși cifrele acestui sondaj rămân apropiate de rezultatele sondajelor precedente, în contextul în care la începutul lunii iulie un sondaj Avangarde, comandat de PSD, îi plasa pe aceștia la 35%. Analiștii politici sunt de părere că asistăm la o consolidare electorală în ceea ce privește toate cele trei principale partide politice.

„Rezultatele sondajului intră cumva în siajul ultimelor sondaje de opinie prezentate în presă. Văd mai degrabă o consolidare electorală, adică fiecare dintre cele 3 partide mari nu pierde din votanți. Dar mai este o nuanță la care trebuie să ne uităm: aceste cifre se referă la încredere, nu neapărat la intenție de vot. Până în 2024 se pot schimba cifrele. De aceea apar și aceste fluctuații de 3 până la 6 chiar 7 procente în rezultatele acestor cercetări. Orice interpretare finală este strict legată de contextul specific din momentul cu pricina”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic Radu Delicote.

ADVERTISEMENT

La fel, Andrei Țăranu, profesor la SNSPA, este de părere că acest scor al PSD reflectă consolidarea bazinului clasic al PSD, partid care cu excepția alegerilor din 2019, a reușit mai mereu să ajungă la un scor situat în jurul a 35%.

„Ceea ce se vede este tendința ca PSD-ul să-și acopere bazinul electoral, practic el a ajuns exact la cifra pe care o are partidul din 2004. PSD-ul în toate formulele a fost un partid de 30+, până în 40% – singurul moment diferit a fost când Dragnea a dat cu partidul de gard și a făcut toate minunățiile și a pierdut alegerile europarlamentare la scor. La alegerile parlamentare din 2020 a luat 34%, iar acum are 37% – exact în cifra o are și o va avea pentru o perioadă foarte lungă”, a declarat acesta pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Potrivit acestuia motivul principal pentru care social-democrații au reușit această revenire în încrederea electoratului stă în faptul că mesajele partidului în contextul crizei economice au ajuns la electoratul său.

ADVERTISEMENT

„PSD-ul are vectori secundari și terțiari de imagine prin comune și sate, prin orășele, prin diverse sectoare, oameni care știu să vorbească limba locului. Ăsta e motivul pentru care PSD-ul, deși nu câștigă Bucureștiul sau câștigă doar pe un val de ură, dar câștigă absolut oriunde unde ceilalți sunt incapabili să vorbească limba locului. Și e natural să fie așa. Din momentul în care a început criza economică PSD-ul a început să vorbească despre pensii, despre salarii, despre majorări, despre înghețarea prețurilor, în schimb domnul Cîțu și prietenii lui au vorbit exact invers: nu piața, investițiile și alte minunății, de parcă pentru oamenii obișnuiți principalele griji sunt pentru piață și antreprenori”, a mai declarat, pentru FANATIK, Andrei Țăranu.

Consultantul politic, Adrian Zăbavă, subliniază și el că aceste cifre arată că nu doar PSD stă bine, dar și liberalii au reușit să stopeze căderea electorală din timpul guvernării cu USR, iar scorul pe care PNL îl are acum este foarte aproape de maximul obținut în 2019, la alegerile europarlamentare. Astfel, potrivit acestuia, ambele partide par să fi câștigat de pe urma stabilității politice aduse de instalarea Guvernului Ciucă, însă social-democrații au avut o strategie de comunicare prin care au părut a fi actorul care impune agenda în coaliție.

„Nu putem face abstracție de reușita PSD-ului de a duce partidul la un astfel de scor, și anume o abilitate în a se comporta la guvernare, guvernarea are destule probleme, nesincronizări însă pare mult mai stabilă decât guvernarea precedentă cu USR, și ăsta e unul din punctele unde ambele partide decontează pozitiv, și în al doilea rând, PSD-ul a fost mult mai abil în comunicare decât partenerii de la guvernare, și a câștigat foarte mult de pe urma acestui fapt, asumându-și toate lucrurile pozitive și aruncând în spatele PNL-ului toate lucrurile negative.

Mai mult, a fost tot timpul , așa a părut din perspectiva comunicării. Chiar dacă PNL-ul are premierul în momentul de față, modul în care s-au desfășurat lucrurile în această perioadă a dat opiniei publice de înțeles că PSD-ul e în controlul acestui guvern cu adevărat și nu PNL. Și datorită acestui lucru, social democrații au avut cel mai mult de câștigat. Plus, a fost partidul care a avut un punct de vedere sau o legătură cu principala temă de interes a populației, și anume povestea economică. PSD a fost activ, , cum au făcut, ci faptul că a fost partidul care a comunicat și a bifat cele mai multe lucruri legate de economie în tot acest timp și pare că le-a ieșit foarte bine”, a declarat, pentru FANATIK, consultantul politic, Adrian Zăbavă.

PSD și lupta pentru Cotroceni în 2024

La începutul acestei săptămâni unei candidaturi la alegerile prezidențiale din 2024, susținând că viitorul candidat al social-democraților va fi ales printr-un vot la nivelul fiecărei organizații, precizând de asemenea că este deschis și unei candidaturi din afara partidului. Declarațiile sale au venit la scurt timp după ce în presă au apărut informații tot mai dese privind o intenție a secretarului adjunct al NATO, Mircea Geoană, de a candida la aceste alegeri din 2024.

„Alegerile prezidențiale sunt niște alegeri foarte personalizate. Rolul partidului este mai degrabă de vehicul pentru cel care candidează. Altfel, ai o persoană, personalitate, a cărei imagine o construiești din timp, nu e așa de simplu să iei pe cineva și să-l pui candidat la președinție, chiar dacă ar fi din partea PSD-ului. Pentru că ai nevoie de o personalitate care să fie cunoscută, nu votează toată lumea doar cu partidul la alegerile prezidențiale.

De aceea și posibilitatea de a veni cu un candidat din afara partidului, inclusiv discuțiile privind o posibilă candidatură a lui Mircea Geoană. E clar că ei vor începe să se agite după 2023, după ce vor lua guvernarea. Atunci va începe campania pentru 2024. Părerea mea este că PSD-ul, așa cum este el acum, mai degrabă va dori să aibă executivul, decât să se agite cu un președinte pe care poate să-l controleze oricum foarte ușor”, a precizat, pentru FANATIK, profesorul Andrei Țăranu.

Una din temele majore de discuție privind anul electoral 2024 este ideea că alegerile prezidențiale sunt cele mai importante, partidul care va da președintele având posibilitatea de a-și forma propriul guvern. Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că, în acest moment, PSD este principalul favorit pentru alegerile din 2024, inclusiv cele pentru Cotroceni, în contextul în care pare să fi dispărut complet acea emoție puternică din societate care a influențat major ultimele alegeri.

„Acum, cu doi ani înaintea momentului electoral 2024, PSD pleacă cu prima șansă. Asta pentru că e partidul care, de departe, stă cel mai bine în sondaje, și pentru că nu pare, după modul în care se mișcă la guvernare, că mai are balansul negativ care aduce partidul de fiecare dată în situația de a pierde alegerile prezidențiale în turul doi după o mobilizare exemplară a electoratului anti-PSD.

În momentul de față electoratul care a dus PNL și USR la peste 50% împreună la alegerile europarlamentare, electoratul care a câștigat alegerile prezidențiale, milioanele de electori care la diferite momente s-au activat la un vot anti-PSD în momentul de față nu par a fi de nicio culoare energizați sau nu sunt în situația de a fi înverșunați împotriva PSD. E adevărat, doi ani reprezintă o perioadă de timp foarte lungă însă aceasta este realitatea momentului”, a precizat Adrian Zăbavă pentru FANATIK.

Totuși, acesta subliniază că cel mai important aspect al alegerilor din 2024 va fi modul în care se vor desfășura acestea. Dacă alegerile locale și cele parlamentare se vor desfășura concomitent în luna mai sau iunie a anului 2024, atunci acesta va deveni cel mai important moment electoral din moment ce președintele ales va fi nevoit să lucreze cu majoritatea nou aleasă în Parlament. Un alt scenariu este ca alegerile pentru Cotroceni să se desfășoare concomitent cu cele parlamentare, situație în care rolul alegerilor prezidențiale, dar și al candidaților care în acest scenariu devin locomotivele partidelor, crește exponențial, atât în privința rezultatelor cât și al scenariilor post-alegeri.

Totuși, chiar dacă sondajul realizat de Ipsos indică posibilitate unei noi majorități PNL-USR, Adrian Zăbavă susține că, de departe, cel mai sigur scenariu este o continuare a actualului guvern.

„Realitatea momentului, chiar dacă acest sondaj dă oarecare speranțe PNL-ului și USR-ului pentru o perspectivă de majoritate, realitatea momentului, adică guvernul PNL-PSD, relațiile istorice dintre PNL și USR în urma guvernului recent încheiat ne arată că această soluție nu există. În acești doi ani ar trebui să se întâmple ceva extrem de grav încât aceste două partide să se coalizeze din nou împotriva unui PSD care astăzi este la guvernare cu PNL. Soluțiile sunt puține pentru un guvern de după 2024, și primul scenariu, cel cu cele mai mari șanse de izbândă, este guvernul pe care-l avem și azi în funcție”, a mai precizat, pentru FANATIK, Adrian Zăbavă.