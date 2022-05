„Psihopatia lui Putin este în creștere”, spune celebrul politolog rus Dmitri Oreșkin. „Bănuiesc că înțelege deja că a făcut o greșeală”

Președintele Federației Ruse se teme îngrozitor de mult pentru viața sa, a declarat politologul rus Dmitri Oreșkin la o , într-un dialog cu Vasili Golovanov.

Oreșkin a comentat . Potrivit politologului, comportamentul președintelui rus este o continuare firească a îngrijorărilor sale, cu o lungă istorie, cu privire la securitatea sa.

„De la bun început, Putin a fost foarte preocupat de problemele de securitate personală. Chiar de la început. În 1999, când lucram cu Comisia Electorală Centrală, am observat că atunci când a venit la Ostankino, unde au fost anunțate rezultatele alegerilor din 1999, înainte ca el să apară, erau cinci persoane cu genți de sport și îmbrăcate în treninguri negre – lunetisti. Asta nu se mai întâmplase până atunci. Este foarte sensibil la problema siguranței familiei și, bineînțeles, la a sa personală”, a declarat Oreșkin.

Politologul a relatat și altă situație grăitoare. Un caz care demonstrează pe deplin nivelul fobiei lui Putin a avut loc în „2012, când cortegiul inaugural prezidențial a călătorit printr-o Moscovă absolut goală. Toată lumea a fost împrăștiată de pe străzi, pentru că au fost proteste în masă. Iar această cavalcadă a lui Putin cu cortegiul prezidențial a străbătut o moscovă care arăta ca un oraș dispărut”, a mai spus Oreșkin.

De-a lungul anilor și a vârstei, crede Dmitri Oreșkin, problemele psihice ale lui Putin s-au agravat. Iar acum, cu invazia Rusiei în Ucraina, care nu merge foarte bine, are motive foarte serioase de stres.

„Bănuiesc că în inima lui . Dar trebuie să păstreze aparențele, trebuie să se arate victorios. El înțelege acest lucru și joacă acest rol, dar arată groaznic. Și psihopatia lui este în creștere”, a mai declarat politologul. El spune că cel mai frică îi este lui Vladimir Putin să apară în public. Președintele rus se teme de o tentativă de asasinat, așa că preferă să nu apară acolo unde este multă lume.

Dmitri Oreșkin a adus ca argument și filmarea întâlnirii lui Putin cu stewardesele companiei aeriene de stat a Rusiei, de pe 5 martie. „În videoclipul în care li se adresează, mâna lui trece printr-un microfon de pe masă. El ar putea să fi fost filmat pe un fundal verde. Adică două videoclipuri – cu angajatele companiilor aeriene și cu Putin – au fost filmate în momente diferite, apoi „lipite împreună”, a mai spus politologul.

În legătură cu acest incident, Putin a fost „trolat” de președintele Ucrainei Volodimir Zelenski, care a atins intenționat microfonul la sfârșitul unui discurs.

Nici momentul în care Putin și-a luat rămas bun de la fostul politician extremist rus , nu a scăpat de comentarii. Putin și-a prezentat omagiile separat de restul lumii. Iar din filmările de la înmormântare este clar că, în timp ce președintele Federației Ruse stătea lângă sicriu, nu exista nicio gardă de onoare, în timp ce în toate celelalte imagini era. Iar sicriul, în sine, arăta diferit, în timp ce steagurile din spatele catafalcului lipsesc.

All is a fake! Photo from the funeral of . Find 10 different 🤦‍♂️

— Maksym Hovorun (@Max_HoUa)