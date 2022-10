PSV Eindhoven – Arsenal 2-0, în etapa 5 din grupele Europa League. Mircea Lucescu, eliminat din Europa cu Dinamo Kiev

Grupa C

Joi 27 octombrie, au loc partidele din cadrul etapei a 5-a din grupele Europa League, iar meciul considerat cap de afiș este PSV Eindhoven – Arsenal, din Grupa A, chiar dacă englezii sunt deja calificați. Cu o victorie olandezii ar face și ei pasul spre primăvara competiției.

Din păcate, niciunul dintre aceste jocuri nu va fi transmis în direct pe micile ecrane, întrucât Pro Arena, postul care, de regulă, implementa un meci din Europa League în program, nu o va putea face deoarece va difuza cele două partide ale echipelor românești din grupele Conference League.

ADVERTISEMENT

PSV Eindhoven – Arsenal este meciul vedetă din etapa 5 a grupelor Europa League. Alte meciuri interesante sunt Ferencvaros – AS Monaco, Lazio – Midtjylland, Ludogoreț – Betis Sevilla și Fenerbahce – Rennes

Deși ”tunarii” sunt deja calificați, după un parcurs perfect, cu patru victorii, totuși meciul PSV Eindhoven – Arsenal domină ca rezonanță și ca palmares bogat pentru cele două echipe, inclusiv cu trofee europene, etapa a 5-a din grupele Europa League de joi, 27 octombrie. Batavii au nevoie de victorie pentru a fi siguri de locul 2, altfel pot risca mult în meciul direct din ultima etapă din Norvegia, pe terenul lui Bodo Glimt.

Lupta este în continuare foarte interesantă și foarte strânsă în majoritatea grupelor, deși avem și echipe calificate, pentru că și locul 3 este important, oferind continuarea aventurii europene pe mai departe în a treia competiție europeană, recent înființata Conference League, aflată la a doua ediție. Din bogatul program de meciuri spicuim doar câteva: Ferencvaros – AS Monaco în grupa H, Lazio – Mdtjylland în grupa F, Ludogoreț – Betis Sevilla în grupa C și Fenerbahce – Rennes în grupa B.

ADVERTISEMENT

ora 19:45

PSV Eindhoven – Arsenal (grupa A)

FC Zurich – Bodo Glimt (grupa A)

Fenerbahce – Rennes (grupa B)

AEK Larnaca – Dinamo Kiev (grupa B)

Ludogoreț – Betis Sevilla (grupa C)

Malmo – Union Saint Gilloise (grupa D)

Union Berlin – Braga (grupa D)

ora 22:00

HJK Helsinki – AS Roma (grupa B)

Manchester United – Sheriff Tiraspol (grupa E)

Omonia Nicosia – Real Sociedad (grupa E)

Sturm Graz – Feyenoord (grupa F)

Lazio – Midtjylland (grupa F)

Freiburg – Olympiakos Pireu (grupa G)

FC Nantes – Qarabag (grupa G)

Steaua roșie – Trabzonspor (grupa H)

Ferencvaros – AS Monaco (grupa H)

Niciun meci nu va fi transmis în direct pe micile ecrane

Meciurile din Europa League au fost achiziționate de o singură televiziune din România, postul Pro Arena din cadrul trustului PRO, cu mențiunea că făcând parte din același grup oricând și Pro TV poate prelua, dacă dorește, difuzarea de meciuri din cadrul celei de-a doua competiții europene intercluburi, ceea ce nu a făcut în acest sezon până acum.

În aceste condiții singura variantă pe care v-o propunem atât pentru partida vedetă a etapei a 5-a, PSV Eindhoven – Arsenal, este să intrați pe site-ul FANATIK.RO, unde veți putea viziona în format LIVE VIDEO toate meciurile din această rundă care vă interesează.

ADVERTISEMENT

Toate informațiile despre meciul vedetă, joi, 27 octombrie, al etapei 5 din grupele Europa League, PSV Eindhoven – Arsenal

Partida de la Eindhoven, dintre echipa locală PSV și Arsenal, din grupa A a Europa League, este considerată meciul vedetă al etapei a 5-a. Arsenal are 12 puncte și e deja calificată, pentru că ocupanta locului 3, Bodo Glimt are doar patru puncte. Partida este importantă pentru echipa olandeză, care are șapte puncte.

Dacă va câștiga acest meci, PSV va acumula 10 puncte. Problema este că și Bodo Glimt păstrează șanse chiar la locul 2, pentru că va evolua la Zurich, cu campioana Elveției în mare degringoladă, ultima în campionat și fără nici un punct în Europa League și poate câștiga. Iar în ultima etapă va fi meciul direct în Norvegia, Bodo-Glimt – PSV și cum în Olanda s-a înregistrat un neașteptat 1-1 chiar dacă PSV va bate pe Arsenal un eșec în ultima rundâ ar trimite-o pe locul 3, în Conference League.

ADVERTISEMENT

Tot ce trebuie să știți despre Fenerbahce – Rennes, Ludogoreț – Betis Sevilla, Lazio – Midtjylland și Ferencvaros – AS Monaco

În afară de partida de la Eindhoven mai sunt încă multe meciuri extrem de interesante și de importante în etapa a 5-a din grupele Europa League. În grupa B Fenerbahce și Rennes au câte 10 puncte și merg amâbndouă mai departe. Dar meciul e important pentru că locul 1 urcă direct în optimi, în timp ce locul 2 mai joacă un tur la primăvară.

ADVERTISEMENT

În grupa C, Ludugoreț ar putea produce o mare surpriză terminând pe locul 2 și trimițând în Conference League. Dar pentru aceasta trebuie să învingă acasă liderul Betis Sevilla, spaniolii având câteva absențe importante.

În grupa F e cea mai stranie situație. Toate echipele au câte cinci puncte. Lazio joacă acasă cu Midtjylland iar Sturm Graz primește pe Feyenoord, aproape imposibil de prezis ceva. În grupa H liderul Ferencvaros, 9 puncte joacă acasă cu Monaco, 6 puncte iar Trabzonspor, 6 puncte, merge la Belgrad, unde Steaua Roșie cu o victorie ar face și ea 6 puncte.