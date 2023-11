Puștiul minune al Barcelonei, out până la primăvară! Veste teribilă primită de Ansu Fati

Partida a durat doar 20 de minute pentru Ansu Fati, pentru că spaniolul s-a accidentat grav în minutul 19 al partidei, resimțind dureri la coapsa dreaptă. Ansu Fati încerca în acel moment să ajungă la o minge trimisă de Tariq Lamptey. Îngrijorarea a fost maximă în staff-ul tehnic al lui Brighton în clipa în care Ansu Fati s-a prăbușit pe gazon și a cerut schimbare.

Vedeta Barcelonei, out până la primăvară!

Antrenorul Roberto de Zerbi a anunțat înainte de meciul din Europa League cu AEK Atena că accidentarea lui Ansu Fati e mai serioasă decât se credea. Deși nu a vorbit despre un diagnostic clar, antrenorul celor de la Brighton a precizat că Ansu Fati va lipsi ”o perioadă importantă de timp de pe gazon”.

Conform , jurnaliștii britanici au aflat că accidentarea lui Ansu Fati îl va ține de gazon cel puțin trei luni de zile, deși fotbalistul nu ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală. Accidentarea lui Ansu Fati a căzut în momentul în care tânărul fotbalist era pe val și bifase deja al 3-lea meci consecutiv ca și titular la Brighton, într-un campionat foarte puternic.

de Barcelona la Brighton în acest sezon. Catalanii au anunțat că-l vor urmări atent pe Ansu Fati pentru a se decide care va fi următoarea destinație a fotbalistului la vară. Acesta ar putea să se întoarcă la Barcelona, să rămână la Brighton sau să fie împrumutat la o altă echipă.

Debutul lui Ansu Fati la Brighton, în Premier League, nu a fost tocmai convingător, însă tânărul fotbalist și-a găsit ritmul în câteva etape și a fost cu adevărat impresionant în victoria obținută de Brighton în deplasarea de la Ajax Amsterdam, scor 2-0. Atunci, Ansu Fati a înscris un gol și a dat o pasă decisivă, fiind remarcatul partidei.

Ansu Fati, accidentat până la primăvară

Așadar, și o pasă de gol în tricoul lui Brighton și era cu siguranță pe drumul cel bun. Conform Marca, cei de la Barcelona erau mulțumiți de cum se prezintă Fati în Premier League și se gândeau deja să-l recheme în Spania la finele sezonului. Cu siguranță această accidentare va încurca planurile tuturor, menționează analiștii de fotbal britanici.

Antrenorul celor de la Barcelona, Xavi, anunța că are încredere maximă în Ansu Fati și alți tineri, însă nu mereu este loc pentru aceștia în lotul echipei. Așadar, un sfat transmis lui Ansu Fati, doar cu răbdare și multă muncă ar putea să fie sigur că merită să îmbrace tricoul Barcelonei pe termen lung.

”Noile generații vor să se impună prea repede. Cred că trebuie să ai răbdare pentru a reuși aici, la cel mai mare club din lume… și cel mai dificil. Îl aveți în față pe unul care a avut multă răbdare. Am petrecut trei ani cu 26 pe spate și apoi am reușit. Am vorbit cu Ansu. Este calm, concentrat și competitiv.

Este cel mai important lucru. Nu sunt îngrijorat de tatăl lui sau de agentul lui. Mă îngrijorează, sau mai bine zis, mă preocupă el. Dar e bine, se antrenează bine. Nu dau importanță afirmațiilor tatălui, le înțeleg perfect. Am empatie, am trăit situații similare. Suferă pentru fiul său. Important este că Ansu se antrenează foarte bine și se concentrează pe ceea ce are de făcut.

Este un tip matur, care știe ce spune și asta ne va ajuta foarte mult. Sunt primul care vreau să-l văd reușind aici și el știe asta”, declara antrenorul Barcelonei. Printre altele, Xavi nu a dorit să comenteze reacțiile dure venite din partea tatălui lui Ansu Fati și a impresarului său, evident nemulțumiți că fiul lor nu este titular la Barcelona.