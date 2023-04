Urmașul lui Leo Messi vrea să plece de la FC Barcelona! Ansu Fati, oferte de la echipe de top

Ansu Fati nu face parte din formula standard la FC Barcelona. Iar tatăl său, Bori, s-a întâlnit cu conducerea clubului, pentru a discuta situația. Cu atât mai mult cu cât există interes pentru Ansu atât în Spania, cât și în Premier League. Unde, scrie SPORT, .

Xavi, dezamăgit de presiunile făcute de tatăl lui Ansu Fati: ”Noile generații vor să se impună prea repede. Trebuie să ai răbdare pentru a reuși aici”

Ansu Fati face parte din categoria puștilor din care au avut o ascensiune rapidă. Și s-a spus despre el că este urmașul lui Leo Messi. Mărturie fiind și faptul că i s-a încredințat tricoul cu numărul 10 după plecarea acestuia la PSG.

Însă, o , care l-a obligat la o lungă perioadă de absență, l-a scos din primul 11. Și chiar dacă a bifat aproape 40 de partide în toate competițiile în actuala stagiune, doar un sfert dintre acestea le-a început ca titular.

Tatăl jucătorului, Bori, nu este deloc mulțumit din această pricină. Și nu s-a sfiit să facă public acest lucru. ”Primul lucru pe care Mateu (n.r. directorul sportiv Mateu Alemany) mi l-a spus a fost că Ansu e patrimoniul clubului.

Ei au pariat mult pe Ansu, asta mi-a spus clar. Când am vorbit cu Jorge (n.r. agentul Jorge Mendes) mi-a spus că Ansu nu va pleca. Eu mă gândesc la altă variantă.

Dacă situația va continua așa, mergem la Sevilla. Asta este. Ansu vrea să continue la Barcelona, dar depinde de ce vrea Barcelona. Eu vreau ca Ansu să reușească. El are toate calitățile necesare pentru a reuși. Sunt lucruri indiscutabile”, a spus tatăl jucătorului.

Oficialii și antrenorul lui FC Barcelona spun că mingea este în terenul jucătorului

Imediat a apărut și un comentariu al clubului, prin intermediul vicepreședintelui Rafa Yuste. Care a confirmat că viitorul jucătorului la echipa catalană este incert. Și că totul ține de acesta.

”Ansu Fati este devotat proiectului, iar tatăl său nu îi vrea decât binele. Dar nu pot garanta că Ansu Fati va rămâne 100%, pentru că nu depinde de mine. Ce pot să vă spun e că Xavi are încredere în el”, a spus Yuste.

O afirmație confirmată și de Xavi, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Elche. În care a repetat o idee pe aceeași temă pe care o mai susținuse și la mijlocul lui februarie.

”Noile generații vor să se impună prea repede. Cred că trebuie să ai răbdare pentru a reuși aici, la cel mai mare club din lume… și cel mai dificil. Îl aveți în față pe unul care a avut multă răbdare. Am petrecut trei ani cu 26 pe spate și apoi am reușit.

Am vorbit cu Ansu. Este calm, concentrat și competitiv. Este cel mai important lucru. Nu sunt îngrijorat de tatăl lui sau de agentul lui. Mă îngrijorează, sau mai bine zis, mă preocupă el. Dar e bine, se antrenează bine.

Nu dau importanță afirmațiilor tatălui, le înțeleg perfect. Am empatie, am trăit situații similare. Suferă pentru fiul său. Important este că Ansu se antrenează foarte bine și se concentrează pe ceea ce are de făcut.

Este un tip matur, care știe ce spune și asta ne va ajuta foarte mult. Sunt primul care vreau să-l văd reușind aici și el știe asta”, a spus tehnicianul Barcelonei.