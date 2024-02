“Putin a preluat controlul asupra interviului”. Cum a reacționat presa occidentală la dialogul dintre președintele Rusiei și Tucker Carlson

Interviul președintelui rus Vladimir Putin cu jurnalistul american Tucker Carlson a atras atenția lumii întregi încă dinainte de publicarea sa. Din momentul în care Carlson a fost văzut la Moscova, informații despre călătoria sa și întâlnirea cu șeful statului rus au devenit subiectul principal al celor mai mari publicații și posturi de televiziune din lume. După publicarea interviului, jurnaliştii străini au analizat în amănunt discursul liderului rus.

The Australian scrie că Putin a preluat controlul discuției

Ziarul britanic The Times a publicat un articol cu ​​titlul “Putin a dat vina pe SUA pentru conflictul din Ucraina, într-un interviu cu Tucker Carlson”. Articolul îl citează pe șeful statului rus spunând că războiul din Ucraina a fost provocat de Occident. Autorii au subliniat că discuția cu Carlson a fost .

De asemenea, în articolul se atrage atenția și asupra comentariului lui Vladimir Putin despre Evan Gershkovich, corespondent pentru ediția americană a The Wall Street Journal, reținut în Rusia, şi împotriva căruia a fost deschis un dosar pentru spionaj. Publicația l-a citat pe președinte spunând că Gershkovich s-ar putea întoarce în patria sa dacă serviciile de informații americane şi cele ruseşti ajung la o înţelegere.

Canalul francez de televiziune France 24 a publicat pe site-ul său un articol cu ​​titlul: “Putin a spus că înfrângerea Rusiei este ‘imposibilă'”. În material, jurnaliștii au citat cuvintele liderului rus că Moscova va câștiga, în ciuda asistenței acordate Kievului din partea Statelor Unite, Europa și NATO. Şi acest articol a atras atenția asupra faptului că de la începutul operațiunii speciale Putin nu a acordat interviuri reprezentanților presei occidentale. În plus, jurnaliștii francezi s-au concentrat pe declarațiile președintelui despre un posibil acord cu Statele Unite privind întoarcerea corespondentului Wall Street Journal, Evan Gershkovich, în patria sa.

Postul TV a citat și cuvintele președintelui rus despre posibilitatea unui conflict cu alte țări, în afară de Ucraina. “Când Putin a fost întrebat dacă Moscova întrevede posibilitatea unui conflict cu vecinii membri ai NATO – Polonia și Letonia – sau ia în calcul vreun alt conflict pe continentul european, el a răspuns că ‘este exclus'”, au scris cei de la France 24.

The Australian a publicat două materiale legate de interviul lui Vladimir Putin cu Tucker Carlson. În primul articol, cu ​​titlul “Putin a preluat controlul asupra interviului lui Tucker”, jurnaliștii australieni au constatat că președintele rus a vorbit în cea mai mare parte a interviului, în timp ce Carlson “a ascultat cu calm”. Al doilea material a fost dedicat lui Evan Gershkovich. Jurnaliștii au acordat o atenție deosebită cuvintelor lui Putin că americanul ar putea fi eliberat “dacă serviciile de informații americane își întâlnesc colegii ruși la jumătatea drumului”.

Versiunea europeană a site-ului ziarului Politico dacă Washingtonul încetează să mai furnizeze echipamente militare Kievului. Vorbind despre detenția lui Evan Gershkovici, jurnaliștii au citat declarațiile lui Putin că “nu a existat niciun tabu pentru rezolvarea acestei probleme”. Publicația a citat și cuvintele lui Putin despre antreprenorul american Elon Musk. Materialul îl citează pe liderul rus spunând că “Musk nu poate fi oprit, deoarece va face în continuare ceea ce consideră necesar”.

CNN îl critică pe Tucker Carlson

Britanicii de la The Guardian au publicat un articol cu ​​titlul “Putin i-a spus lui Tucker Carlson că Statele Unite trebuie să nu mai furnizeze arme Ucrainei”. Ziarul a atras atenția și asupra declarației liderului rus că Occidentul este de vină pentru conflictul în curs din Ucraina. Jurnaliştii britanici au citat şi declaraţiile preşedintelui rus despre corespondentul american reţinut la Moscova. “Putin a susținut că Gershkovich, în vârstă de 32 de ani, a fost prins primind în secret informații confidențiale și că lucra pentru agențiile de informații americane”, se arată în material. “Rusia este pregătită să discute despre eliberarea lui Gershkovich, a spus Putin, dar a adăugat că agențiile de informații americane trebuie să se gândească la modul în care pot contribui la obiectivele urmărite de omologii lor ruși”, mai scrie The Guardian.

Ziarul american New York Post a publicat două materiale cu fragmente din interviu, dintre care unul este în întregime dedicat comentariului lui Putin despre posibila eliberare a lui Gershkovich. “Putin a spus că s-ar putea ajunge la un acord pentru a asigura întoarcerea în patrie a reporterului Wall Street Journal, Evan Gershkovich”, se spune în articol. În al doilea articol, publicația a citat cuvintele lui Putin că fostul președinte american Bill Clinton a fost de acord cu intrarea Rusiei în NATO, dar după consultări cu echipa sa acesta și-a schimbat poziția și a spus că acest lucru este momentan imposibil.

Alte instituţii de presă, precum CNN, au fost critice cu realizatorul interviului Tucker Carlson reproşându-i că trebuia să fie agresiv cu liderul de la Kremlin. “În loc să-l preseze pe Putin cu privire la multe chestiuni stringente, inclusiv acuzațiile privind crimele de război și întemnițarea liderului opoziției Alexei Navalny, Carlson i-a oferit președintelui rus libertatea deplină de a manipula publicul și de a spune partea sa din istorie, oricât de înșelătoare ar putea fi aceasta”, au scris cei de la CNN.

“Atentate, deportarea copiilor ucraineni în Rusia, oameni care sunt acum arestați în Rusia, oameni care au părăsit Rusia din cauza războiului. Sunt multe întrebări care ar fi putut fi puse, dar nu au fost puse”, a spus indignat şi fostul șef al biroul CNN la Moscova, Jill Dougherty.

New York Times vorbeşte de un succes al propagandei ruse

“Fosta vedetă de televiziune l-a lăsat pe Putin să vorbească până când toată lumea a obosit”, a rezumat Washington Post. Unele instituții de presă nu au ratat ocazia de a denatura faptele. “Putin a vorbit despre o condiție în care ar invada noi țări europene”, a scris publicaţia britanică Mirror, deși Putin a anunțat că un scenariu de război cu Polonia ar apărea doar dacă Polonia însăși ar ataca Rusia. “Putin repetă prostii, spunând că Boris Johnson a zădărnicit eforturile de a opri conflictul din Ucraina”, a scris şi The Independent, care numește această versiune o teorie a conspirației.

Pentru CNN şi The New York Times, interviul este un succes al propagandei ruse. “Comportamentul general al lui Putin a subliniat încrederea lui tactică, deoarece adversarii săi se află acum într-o poziție vulnerabilă. Ucraina se luptă pe câmpul de luptă, ajutorul militar suplimentar a fost suspendat de Congresul SUA, iar politicienii prieteni ai Kremlinului câștigă putere de ambele părți ale Atlanticului”, a scris New York Times, în timp ce CNN a conchis: “Interviul blând al lui Tucker Carlson i-a permis lui Vladimir Putin să câștige o victorie propagandistică”.