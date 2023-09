După ce a câştigat cu FC Botoşani şi Voluntari în startul sezonului, Dinamo o ia din nou la vale. după ce a suferit trei înfrângeri la rând.

Răchită râde de Dinamo. „Cu Bichoni și cu Chihuahua, cum să te bați la fotbal?”

Valeriu Răchită i-a ironizat pe jucătorii lui Burcă în direct la FANATIK SUPERLIGA, spunând că lotul este foarte slab pentru obiectivele îndrăzneţe pe care şi le propune Dinamo:

“Noul antrenor nu vine tot pe actualul lot de la Dinamo? Giani (n.r. Kiriţă), voi când eraţi la Dinamo eraţi “câini” adevăraţi: Pitbulli, Rottweileri, cu Bichoni şi cu Chihuahua, ce vrei să mai faci?

Cum să te baţi al fotbal? Unde să te duci la vânătoare? Dacă nu are buget de transferuri, ce jucători să aducă Burcă? Problema pleacă de sus, de la management.

“Aşteaptă investitori care să le dea milionul şi să conducă tot ei, pe banii altora”

Eu n-am văzut ca Red&White, aceşti conducători, să facă o conferinţă de presă care să arate un plan pe următorii 3 ani, cu surse credibile de finanţare, cu parteneriate.

Totul se face la nivel de… Aşteaptă investitori care să le dea milionul şi să conducă tot ei, pe banii altora”, a spus Valeriu Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

Giani Kiriţă: “Filmele astea SF, să ne batem la campionat, trebuie lăsate”

, că Dinamo trebuie să înceapă să construiască o echipă, mai ales că au trecut deja destule etape şi rezultatele întârzie să apară, iar “câinii” alunecă în clasament:

“Noi am tot vorbit la început de campionat. Ușor ușor, Dinamo trebuie să construiască echipa asta. Într-adevăr, o construim, dar am spus că are nevoie de jucători, are nevoie nu doar să aducă mingea în 16 metri, are nevoie de oameni care să o bage în poartă.

Uite că au venit astfel de momente în care, ușor ușor, ne ducem spre subsolul clasamentului și mergem pe aceeași deviză. Jucăm, avem lucruri bune, lucruri mai puțin bune, echipa este în creștere.

Am auzit și o declarație a unui conducător de la Dinamo. A spus că în trei ani o să ne batem la titlu. Ceea ce pe mine mă deranjează. Ok, noi trebuie să vedem ce avem astăzi de făcut, nu peste 3 ani. Trebuiesc aduși jucători care să bage mingea în poartă.

Ușor, ușor, cum am spus mai devreme, ne îndreptăm spre aceleași lucruri spre care ne-am îndreptat acum trei ani de zile, să ne luptăm pentru retrogradare. Iar filmele astea SF, să ne batem la campionat, trebuie lăsate”, a spus Giani Kiriță la FANATIK SUPERLIGA.

