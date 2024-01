Radu Drăgușin a petrecut Revelionul alături de iubita lui: „2023 mi-a oferit cele mai mari emoții”

Radu Drăgușin, unul din cei mai în formă fotbaliști de la Genoa, a sărbătorit Revelionul alături de iubita lui, Ioana Stan. Evenimentul a venit la scurt timp după un moment special în stabilind scorul final la 1-1.

Mesajul lui Radu Drăgușin de Anul Nou

“2023 mi-a oferit cele mai mari emoții din carieră, de la promovare și primele goluri în Serie A la calificarea la EURO 2024, un an plin de provocări și momente dificile, un an în care am făcut greșeli, dar un an de care m-am bucurat și am învățat atât de multe alături de colegi și cei apropiați. Vă urez tuturor un an bun și multă bucurie în 2024″, a scris Radu Drăgușin pe Instagram.

Cu un sezon impresionant la Genoa, Drăgușin a participat la 21 de meciuri, reușind să înscrie de două ori și să ofere un assist. Performanțele sale constante au atras atenția clubului englez Tottenham.

Jurnalistul Fabrizio Romano a anunțat că Drăgușin a ajuns la un acord cu Tottenham, dar mai este nevoie de înțelegere între cele două cluburi. Oferta lui Tottenham este de 25 de milioane de euro, în timp ce Genoa insistă pentru 30 de milioane.

Frumoasa Ioana Stan, iubita lui Drăgușin, a avut parte de o surpriză deosebită la meciul Genoa – Inter 1-1, întrucât golul marcat de Radu în acea partidă a fost considerat cadoul perfect pentru ziua ei de naștere, care a coincis cu data de 29 decembrie.

Radu Drăgușin, aproape de un transfer la Tottenham

Prestațiile excelente ale internaționalului român din ultima vreme l-au propulsat în atenția marilor cluburi europene. Din informațiile prezentate în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, dar negocierile cu Genoa sunt dificile, clubul italian dorind să obțină suma de 30 de milioane de euro pentru transfer.

Golul înscris de Radu Drăgușin în partida cu Inter Milano a avut un impact major în nota sa finală. Prestația sa remarcabilă a fost reflectată în nota de 7,7 acordată de portalul Sofascore.

situându-se imediat după portarul Josep Martinez, căruia i s-a acordat un impresionant scor de 8. Drăgușin a greșit doar două din totalul celor 42 de pase încercate și a câștigat 6 dintre cele 10 dueluri cu atacanții adversi.

Radu Drăgușin este cel mai în vogă tricolor. Cu prestații solide în Serie A, a atras atenția mai multor cluburi din vest. Pe lângă Tottenham, Arsenal și Barcelona sunt cu ochii pe fundașul lui Edi Iordănescu. Drăgușin va avea ocazia să își demonstreze calitățile alături de România la Euro 2024.