România a fost repartizată în Grupa E la Euro 2024, unde (Islanda, Israel, Bosnia și Ucraina), Belgia și Slovacia. Radu Drăgușin consideră că grupa nu este una ușoară, însă a anunțat că va da totul pentru ca echipa națională să facă performanță.

Radu Drăgușin a vorbit despre grupa României la Euro 2024: „Avem această datorie față de români”

Radu Drăgușin este de părere că nu există grupă ușoară la Euro 2024, deoarece la turneul final sunt prezente cele mai bune naționale din Europa. vrea să facă performanță cu echipa națională la competiția de anul viitor din Germania.

ADVERTISEMENT

„Este o grupă demnă de Euro pentru că acolo sunt doar echipe demne de Euro. S-a vorbit mult că poate am avut noroc, poate am prins o grupă mai ușoară. Eu nu cred că este o grupă ușoară pentru că acolo sunt cele mai bune echipe din Europa.

Fiecare dintre acestea și-a câștigat biletul la Euro. Au depus munca necesară, iar pentru noi calificarea la Euro reprezintă o performanță. Dar trebuie să ținem ștacheta ridicată pentru că acum avem această datorie față de români”, a declarat Radu Drăgușin, potrivit .

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, detalii despre Edi Iordănescu la echipa națională: „S-a simțit mereu o încredere deplină a lui față de noi”

Radu Drăgușin a dezvăluit că vestiarul a crezut din primul moment că echipa națională va putea face pasul la Euro 2024. Fundașul central al naționalei României a simțit permanent încrederea pe care Edi Iordănescu le-a purtat-o „tricolorilor”.

„Din primul moment am avut încredere în noi și eram siguri că ne vom califica. Personal, n-a fost un moment în care am simțit acest lucru, dar am avut încredere în acest grup, am avut încredere în fiecare jucător, în fiecare component al echipei că la final de campanie vom fi calificați și vom fi la Euro.

ADVERTISEMENT

Este dificil să spun ce a adus nou pentru că eu am debutat în același moment cu Mister, la meciul cu Grecia. Dar din ce-am simțit în interiorul echipei și din momentele pe care le-am văzut acolo, s-a simțit mereu o încredere deplină a lui față de noi.

Și faptul că indiferent de orice am fi făcut pe teren el și-a asumat responsabilitatea pentru noi. Indiferent că am greșit la o fază sau nu au ieșit lucrurile bune, a luat-o pe el, iar pentru noi lucrul acesta a însemnat o încredere reciprocă pe care am avut-o”, a mai spus Radu Drăgușin.

ADVERTISEMENT

„Iordănescu este un antrenor sever?” Răspuns direct al lui Radu Drăgușin

Radu Drăgușin a dat detalii și despre atmosfera din vestiarul echipei naționale. Jucătorul de la Genoa a precizat că nu au existat niciodată momente tensionate în cadrul lotului. „Nu, nu, nu. Este o atmosferă plăcută în interiorul echipei.

Când suntem doar noi cu noi, lucrurile sunt foarte degajate, relaxate, n-au fost niciodată momente de tensiune. Am înțeles, fie și după un meci mai slab sau un rezultat pe care nu ni l-am fi dorit, că trebuie să fim sinceri între noi.

Și la ședințele tehnice de după meciuri am spus lucrurile în față. Nimeni dintre noi nu s-a supărat pentru că am înțeles că acest lucru ne permite să evoluăm”, a încheiat Radu Drăgușin.