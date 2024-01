Radu , scor 2-2, în etapa a 21-a din Premier League. La două zile distanță, fundașul de la naționala României a oferit primele impresii. , Drăgușin a explicat de ce a ales-o pe formația lui Ange Postecoglou.

Radu Drăgușin, declarații superbe după primul meci la Tottenham: „Este mediul ideal să progresez”

Radu Drăgușin a fost unul dintre cei mai căutați fotbaliști din Europa în perioada de mercato din iarnă. Napoli, Bayern Munchen și Tottenham s-au luptat, ultimele două până la ultima 100 de metri, pentru transferul fostului fundaș central de la Genoa.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, și a debutat deja pentru formația din Premier League. Ulterior, fotbalistul de 21 de ani a împărtășit primele impresii. „(n.r. ai procedat corect când ai refuzat Bayern?) Da, a fost alegerea justă.

Am semnat cu Tottenham pentru că am simțit că era pasul potrivit pentru mine și am avut o discuție bună și cu antrenorul. Am aflat că mă doreau de mai multă vreme și nu s-au gândit la mine doar cu o lună înaintea deschiderii ferestrei de mercato.

ADVERTISEMENT

Am crezut cu adevărat în această echipă și am impresia că este mediul ideal să îmi continui cariera și să progresez pe acest stadion incredibil și lângă colegi minunați. Mă gândesc că echipa și băieții de aici sunt pe o traiectorie bună.

Simt că alăturându-mă lor mă va ajuta foarte mult. Doar cerul e limita. Sperăm să ajungem cât mai sus în campionat”, a declarat Radu Drăgușin, potrivit AFP, citat de .

ADVERTISEMENT

Radu Drăgușin, impresionat de fotbalul din Premier League: „Iubesc jocul fizic, cu mare intensitate, viteză și agresivitate”

Radu Drăgușin a intrat în minutul 85 al meciului cu Manchester United. Fostul fundaș de la Juventus l-a înlocuit pe Oliver Skipp. Fotbalistul care va împlini 22 de ani pe 3 februarie a anunțat că nu se va opri până nu va atinge cel mai înalt nivel al carierei.

„Iubesc jocul fizic, cu mare intensitate, viteză și agresivitate din Premier League. Am crezut în mine de când am început să joc și am vrut să-mi fac un viitor în fotbal.

ADVERTISEMENT

Am înțeles că este nevoie de mari sacrificii și de foarte multe zile de antrenament și dezvoltare, dar acesta este visul meu și nu mă voi opri până când nu voi atinge cel mai înalt nivel al carierei mele”, a mai spus Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin este al 4-lea fotbalist român care îmbracă tricoul lui Tottenham după Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Vlad Chiricheș. Totodată, fundașul central este al 16-lea fotbalist român care evoluează în Premier League, cel mai tare campionat de fotbal din lume.