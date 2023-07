Radu Drăgușin ai celor de la Genoa. Fundașul român a fost cumpărat definitiv de formația lui Alberto Gilardino de la Juventus pentru 5,5 milioane de euro. În sezonul următor, jucătorul de 21 de ani va evolua în Serie A alături de „Grifoni”.

Radu Drăgușin, semnal de alarmă pentru fotbaliștii români: „Se mulțumesc cu puțin”

Evoluțiile consistente de la Genoa l-au propulsat pe . Tânărul fotbalist a fost integralist în toate cele patru meciuri ale „tricolorilor” din preliminariile Euro 2024. Radu Drăgușin a încercat să explice motivul pentru care jucătorii românii nu fac față în fotbalul din străinătate.

Fostul jucător al lui Juventus este de părere că principala cauză a acestei probleme se referă la mentalitatea jucătorilor. „Părerea mea e că totul pleacă de la mentalitate, de la felul în care te antrenezi, de la felul în care îți gestionezi viața sportivă și extrasportivă. Totul pleacă de la alimentație, antrenamente, somn, dietă.

Nu îmi place să vorbesc de rău, dar părerea mea e că unii fotbaliști tineri români se mulțumesc cu puțin. În momentul în care pleacă în afară, la o echipă bună, se văd realizați, că și-au atins maximul, dar nu există acest lucru. Mereu poți fi o versiune mai bună”, a declarat Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin, pregătit de revenirea în Serie A: „Ne așteaptă un sezon foarte dificil”

Genoa a încheiat pe locul 2 în Serie B, cu 73 de puncte, și a promovat direct pe prima scenă a fotbalului din Italia. Radu Drăgușin este pregătit de revenirea în Serie A, unde a adunat până în prezent 21 de partide. Fundașul are contract cu Genoa până în vara anului 2027.

”Vara a fost relaxantă, dar de când am început cantonamentul cu Genoa, a fost foarte intensă, foarte dură. Altfel nu se poate, pentru că ne așteaptă un sezon foarte dificil. Suntem foarte entuziasmați și plecăm cu un spirit foarte bun.

Eu o să rămân la Genoa în acest an. Cum am mai spus, vreau să mă dezvolt, să evolueaz cât mai mult, să fiu din ce în ce mai bun și să îmi dezvolt cariera. Pentru mine, Italia înseamnă locul în care eu am intrat în fotbalul mare, locul unde am învățat majoritatea lucrurilor. E o țară în care mă simt foarte bine și unde îmi place”, a spus Radu Drăgușin.

Radu Drăgușin, afacere cu fratele său în Băneasa: „Le recomand colegilor de la națională”

Alături de fratele său Alex, Radu Drăgușin a deschis un restaurant fast-food cu preparate grecești într-un spațiu comercial pe care l-a închiriat în complexul Greenfield Plaza în Băneasa. „Ideea a venit în urma experienței mele din Grecia, unde, în urmă cu doi ani, am gustat alături de soția mea cel mai bun gyros.

Amândoi suntem gurmanzi și ne dorim să mâncăm bine și sănătos”, a declarat Alex, fratele fotbalistului, care a explicat cum le-a venit ideea noii afaceri.

„Ideea i-a aparținut fratelui meu și eu m-am implicat din tot sufletul cu ceea ce am putut. Și sportivii, chiar dacă au o altfel de dietă, mai mănâncă acest tip de mâncare după meciuri.

Eu le recomand ceea ce se pregătește aici atât colegilor din națională, cât și celor de la club. Dacă se poate, vom le vom livra și celor de la Genoa”, a spus și Radu Drăgușin.