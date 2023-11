Radu Drăguşin, transfer stelar la Arsenal?! “Poate să joace. Are o mare calitate”

România poate da încă un jucător în Premier League. . Fundașul naționalei este atent monitorizat de giganții de la Arsenal și Newcastle.

Radu Drăgușin, aproape de Premier League

“La Genoa nu l-am văzut pe Drăgușin jucând, l-am văzut doar la echipa națională. Ce pot să spun, ce am văzut în meciurile, de un an, de când joacă constant, plus ce am remarcat de tânăr, în primul rând are fizic.

Ceea ce la români mai rar vezi un fotbalist de 17-18 ani să aibă picioare, să aibă un fizic bun. Ce mi-a plăcut la el din ce am văzut la echipa națională e că e bun în jocul aerian, câștigă duelurile mai mereu. Are intervenții bune în general”, a declarat Florin Gardoș.

Drăgușin face furori în Italia în acest sezon. Fizicul impunător, dar și inteligența tactică au atras atenția echipelor mari din Europa. Drăgușin este crescut de Juventus și are 11 selecții la echipa națională.

Radu Drăgușin, cel mai bine cotat fotbalsit român

“Îmi e greu să spun dacă ar juca la Arsenal, nu știu. Viteza nu e neapărat o calitate. Nu îmi e greu să cred că ar putea juca acolo. Bine, în momentul acesta, gândindu-mă la cine joacă acolo că urmăresc campionatul, în momentul acesta ar fi greu.

Dar ar putea să joace la Newcastle care nu are în acest moment fundași centrali la nivelul acela. La Arsenal mai greu pentru că e Saliba care e de vârstă apropiată de el și în momentul de față e în primii 5 în lume.

Dar are o mare calitate, vârsta în primul rând. El are 21 de ani, deja are o experiență bună. Pe lângă faptul că a crescut la Juventus prin niștre fundași centrali mari. Și are baza asta foarte bună. Pe lângă asta, tot ce am auzit, e foarte serios cu ce mănâncă și ce face”, a declarat Florin Gardoș.

“În fiecare meci, în duelurile unu contra unu câștigă peste 60%. Și are un plasament foarte bun. Dacă nu avea fizicul acesta nu ajungea atât de repede”, a spus Robert Niță, completat de Bănel Nicoliță: “E foarte inteligent”.

Gardos il vede pregatit pe Dragusin de Premier League