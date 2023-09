Radu Palaniță, câștigătorul Românii au talent 2020, implicat într-un accident rutier. Artistul s-a ales cu dosar penal

Vi-l mai amintiți pe Radu Palaniță, câștigătorul Românii au talent 2020? A reușit să impresioneze juriul, dar și publicul larg cu vocea sa, însă iată că recent a dat de probleme mari.

Radu Palaniță, câștigătorul Românii au talent 2020, implicat într-un accident

Acum acesta ține concerte și de asemenea, are numeroși fani în diferite colțuri ale țării.

Iată însă că norocul nu a fost de partea sa în urmă cu câteva luni de zile. Radu Palaniță, câștigătorul Românii au talent 2020, a fost implicat într-un accident rutier. S-a întâmplat în luna aprilie, când mergea spre un concert.

Se pare că o femeie a traversat strada printr-un loc nepermis, astfel că artistul nu a avut suficient timp să oprească. Incidentul nu a fost unul grav, iar Radu Palaniță s-a ales doar cu o oglindă ruptă.

De asemenea, nici femeia nu a pățit mare lucru. Artistul spune că aceasta s-a ales cu câteva zgârieturi la picioare și la mâini. A dus-o la spital, iar mai apoi

„O femeie a traversat pe unde nu trebuia, n-a fost impact puternic, doar că mi-a rupt oglinda din dreapta, eu, atunci, probabil și cu spectacolul și cu ce se întâmplase, am zis „OK, vă duc eu la spital”.

Am sunat un doctor la Floreasca, era în drum, s-o preia, am lăsat-o pe mâinile doctorului, m-am dus mai departe să-mi fac treaba la spectacol”, a declarat Radu Palaniță , în cadrul podcast-ului Altceva cu Adrian Artene.

Cum s-a ales artistul cu dosar penal

Artistul credea că totul s-a terminat. Nu a durat mult, iar câștigătorul Românii au talent 2020 a ajuns fie căutat de oamenii legii. Mai exact, acesta a fost acuzat că a părăsit locul accidentului.

Deși și-a asumat fapta, a dus-o pe femeie la spital, se pare că în graba către concert, pur și simplu a uitat de alte prevederi legale. Iar asta l-a costat destul de scump pe Radu Palaniță.

Artistul nu doar că s-a ales cu dosar penal, dar și-a pierdut și permisul de conducere. Iar totul pentru că nu a anunțat pe nimeni în legătură cu accidentul rutier, deși a ajutat-o pe femei atât cât a putut.

„După, pe 11 parcă, m-au sunat cei de la Brigada Rutieră să trec pe la ei să le predau permisul și… dosar penal. Deci mie nu mi-a venit să cred cum a rămas: părăsirea locului accidentului. Pentru că n-am anunțat pe nimeni.

Eu am luat-o pe femeie și am dus-o la spital, dar n-am anunțat Poliția. E OK, ea n-a avut nimic. A avut niște contuzii la cot și la genunchi. N-a avut nimic, dar simțul civic a funcționat”, a mai povestit aceasta.