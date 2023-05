Radu Petrescu, făcut praf după prestația de la CFR Cluj – Universitatea Craiova: “N-are ce căuta în arbitraj, dacă-i dai o minge o clocește!”. Video exclusiv

CFR Cluj este aproape ieșită din lupta la titlu după remiza din Gruia cu Universitatea Craiova, scor 1-1. Neluțu Varga și Dan Petrescu au protestat vehement în urma deciziilor controversate de arbitraj, iar Vivi Răchită le dă dreptate ardelenilor. În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, fostul fotbalist l-a făcut praf pe „centralul” Radu Petrescu.

Radu Petrescu, făcut praf după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Nu are ce căuta în arbitraj”

Cel mai vocal după arbitrajul din meciul CFR-ului cu oltenii . Cristi Balaj a anunțat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că . Vivi Răchită îi dă dreptate lui Dan Petrescu să fie nemulțumit.

„(n.r. Dan Petrescu) Eu sunt solidar cu el. E fostul meu coleg și sunt solidar. A arbitrat un arbitru care nu are nicio legătură cu arbitrajul. Radu Petrescu nu are ce căuta în arbitraj. Nu cred că a dat vreodată în viața lui cu piciorul în minge. El nu știe ce înseamnă fotbal”, a dezvăluit Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ulterior, Vivi Răchită l-a desființat pe Radu Petrescu. Fostul fotbalist, printre altele, la Petrolul Ploiești și Steaua, a precizat că nu este pentru prima oară când „centralul” distruge meciurile de fotbal prin prisma arbitrajului modest.

„Dacă-i dai o minge o clocește!”

„N-are nicio legătură cu arbitrajul sau cu fotbalul. M-a arbitrat și pe mine și l-am simțit. (n.r. are dreptate Dan Petrescu?) Da, 100%. Nu doar Dan Petrescu are dreptate, ci și Eugen Neagoe. Nu enervează doar o echipă, pe toți. Și spectatori, și telespectatori și jucători. Nu are nicio legătură.

Nu e prima oară. A mai distrus meciuri băiatul. Am înțeles că e arbitru FIFA. Cum să fie arbitru FIFA Radu Petrescu? Dacă îi dai o minge se urcă pe ea și o clocește. Nu simte deloc. Uite (n.r. Cristi) Balaj. Balaj a fost fotbalist, când te arbitra Balaj ți-era frică să te duci să-l păcălești pentru că știa.

Îți râdea în față. Deciziile lui Radu Petrescu au fost toate anapoda. Au dreptate și Dan Petrescu și Eugen Neagoe”, a fost tirada lui Vivi Răchită, la adresa lui Radu Petrescu.

Vivi Răchită reclamă două greșeli mari de arbitraj împotriva CFR Cluj? „Nu i-ai văzut pe jucători?”

Vivi Răchită este de părere că golul lui Andrei Ivan trebuia anulat pe motiv de ofsaid, în timp ce echipa lui Dan Petrescu trebuia să beneficieze de lovitură de la 11 metri pentru un henț la Badelj. Specialistul FANATIK SUPERLIGA a precizat că reacțiile jucătorilor protagoniști au spus adevărul.

„Aia cu ofsaidul l-ați văzut pe Ivan? ‘Ce să mai, am fost în ofsaid’. Omul a simțit că e în ofsaid. Aia cu roșu, cum să te duci să dai roșu, mai era și aproape. Se vede că e piciorul sus, nu este intensitate, nu e nimic.

Henț! Îl lovește pe Badelj în mână. E henț clar. L-ai văzut pe jucător? Reacțiile jucătorilor îți deschid capul. Ce treabă am cu Mihai Rotaru? Crezi că el nu și-a dat seama? Mihai e băiat deștept, dar cred că în sinea lui și-a dat seama că a scăpat.

Nu e primul meci. Toate deciziile VAR au fost împotriva CFR-ului. Una nu i-a dat dreptate. La Maglica a fost linia făcută cât zebra, acum a făcut-o cât laserul”, a concluzionat Vivi Răchită, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

