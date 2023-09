Radu Vâlcan, pus la punct de Adela Popescu în trafic. Actrița i-a luat telefonul din mână: ”Nu știu ce naiba am zis… ”

Radu Vâlcan, pus la punct de soție. Totul s-a întâmplat în trafic, în timp ce se îndreptau către un restaurant pentru a petrece o noapte în oraș, doar ei doi. Radu Vâlcan s-a trezit din senin că Adela Popescu îi ia telefonul din mână. Gestul care a deranjat-o pe fosta prezentatoare de la ”Vorbește Lumea”.

Ce s-a întâmplat în trafic între Radu Vâlcan și Adela Popescu

. La început de săptămână, cei doi soți și-au făcut rezervat un timp doar pentru ei doi, pentru a se bucura de o noapte în oraș, însă pe drum s-au ivit unele ”disensiuni”

Moderatorul emisiunii ”Insula Iubirii” le-a împărtășit urmăritorilor de pe Instagram cum a făcut un Story, dar Adela Popescu l-a rugat să-l șteargă, din cauză că a folosit unele cuvinte nepotrivite. Radu Vâlcan are nedumeriri despre greșeala pe care a făcut-o.

”Făcusem un story mai devreme, începusem mai devreme, dar am zis ceva și mi-a zis iubita mea că trebuie să îl șterg, să șterg story-ul ăla, nu știu ce naiba am zis… Băi, am ieșit și noi în oraș ca oamenii mari, ne simțim foarte bine”, a declarat Radu Vâlcan

După ce Radu Vâlcan a spus cele menționate, Adela Popescu i-a luat rapid telefonul din mână, lăsându-și soțul să fie atent la trafic și s-a declarat încântată de cum îi arată părul, dezvăluind și că i-au apărut primele fire albe. ”Cum strălucește, e ceva incredibil”, sunt cuvintele actriței.

”Am preluat eu, am pus mâna pe telefonul soțului. Tot ce urmează să vă spun e un pretext ca să vă arăt și să vă spun la final cât îmi place textura de păr natural, cum strălucește, e ceva incredibil. A, dar voiam să vă mai spun ceva, mi-au apărut fire albe”, a completat și Adela Popescu.

Radu Vâlcan și Adela Popescu, părinții a trei copii

. Împreună formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz și au devenit părinții a trei copii, respectiv trei băieți. Identitatea celor mici este protejată, iar Radu Vâlcan a explicat într-o zi motivul:

”Tot sunt întrebat de ce nu arătăm chipul copiilor. Doamne, este o întrebare atât de grea. Nu grea pentru mine, ci pentru că nu știu cum să răspund, să nu deranjez, să nu fiu înțeles greșit. Avem oameni aproape, chiar din familie, care nu o consideră o problemă.

Nici eu nu o privesc neapărat așa. Doar că așa credem noi. Am convingerea că nu este meritul nostru că ei sunt. Ei sunt pentru că așa au vrut, au vrut ca noi să fim ai lor. Și, când vor dori, conștient, va fi decizia lor. Punct!”, a explicat Radu Vâlcan, pe Instagram.