Raluca Bădulescu răspunde haterilor. Ce le-a spus despre silueta ei

Raluca Bădulescu a cedat criticilor din ultima perioada pe seama siluetei sale. Mulți îi reproșează că este prea slabă, chiar anorexică, iar acum ea a venit cu un răspuns aprig.

Raluca Bădulescu, mulțumită de silueta sa

Raluca Bădulescu spune că este mulțumită de felul cum arată. Într-o postare pe Instagram, vedeta de la Kanal D a subliniat că este așa cum și-a dorit să fie.

”Hello, my loved ones. Nu obișnuiesc să fac astfel de precizări, dar observ că de multă vreme, unii dintre prietenii mei de pe Insta persistă în păreri, sfaturi.

Let me set the record straight: sunt fix așa cum îmi doresc eu. Atât. În rest, get a life, my darlings. Vă pup și vă iubesc”, a transmis Raluca Bădulescu,

Cât cântărește acum Raluca Bădulescu. Vedeta se află în proces de divorț de soțul ei, Florin Stamin

În momentul de față, Raluca Bădulescu are 47 de kilograme. Și tot în prezent, ea trece printr-un moment mai dificil din viață, deoarece

au avut o căsnicie de 13 ani. Într-un podcast, fashionista a făcut haz de necaz, precizând că fostul ei partener a fost fericit până să o cunoască pe ea.

”Pe soțul meu pe Florin l-am cunoscut la un after hours. Îmi plăcuse mult de el, foarte mult. Se întorsese din Valencia, eu mai țărancă de aici nu știam ce îmi povestea.

A fost și el fericit până să mă cunoască pe mine. Acum e fericit în continuare. El are viața lui, eu am viața mea. Am stat pe capul lui nasol”, a mărturisit Raluca Bădulescu într-un podcast,

Raluca Bădulescu a mai fost căsătorită cu Vali Pungă. Din mariajul lor a rezultat un copil pe nume Alex, care are acum 19 ani.