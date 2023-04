Raluca Dumitru vorbește necenzurat despre cum a ajuns în televiziune! Ce spune despre iubitul ținut la secret

Frumoasa Raluca Dumitru își asumă când recunoaște că frumusețea a ajutat-o să apară în multe emisiuni de televiziune. De asemenea ne vorbește despre relația pe care o are cu iubitul ei și mărturisește că mai lasă de la ea atunci când este cazul.

Cum a ajuns Raluca Dumitru în televiziune

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Raluca Dumitru nu povestește despre experiența ‘Survivor’ și cât de mult a schimbat-o acest proiect de televiziune.

Aflăm că, în copilărie, bătea pe toată lumea dacă se lega cineva de fratele ei, că în liceu a devenit mai tupeistă odată cu câștigarea primilor bani din modelling și recunoaște că a fost mai apropiată de tatăl ei pentru că era mai permisiv la dorințele ei.

Raluca Dumitru își amintește de primii bani câștigați, 13 lei pe oră, recunoaște că adoră să gătească dar preferă preparatele sănătoase și spune că celebritatea nu i s-a ‘urcat’ niciodată la cap.

Raluca Dumitru și lecțiile de viață de la Survivor: “Am încercat să rămân cu picioarele pe pământ”

Cum te-ai simțit la ‘Survivor’? Ce ți-a plăcut cel mai mult și ce nu?

– Pot să spun că a fost una dintre cele mai tari experiențe pe care le-am trăit în viața mea. Foarte greu din toate punctele de vedere, dar pleci cu o lecție . Dorul de casă este foarte mare, îți dai seama că tot ce ai acasă este mult mai valoros.

Familia, prietenii și toți oamenii din jurul tău, de multe ori nu ne dăm seama cât de importanți sunt. Începem să nu mai apreciem, să ne bucurăm de lucrurile mici. După ‘Survivor’ pot spune că am ieșit alt om. Îmi doresc să petrec mai mult timp cu familia mea, să vorbim la telefon.

“Cel mai tare mă deranja că se consumau părinții mei”

Când a încetat să-ți mai pese de ce scrie presa despre tine?

– De câțiva ani pot spune că la orice se scrie despre mine negativ nu mă mai consum. Au fost puține articole negative despre mine, le număr pe degetele de la o mână, dar m-am consumat mult. Cel mai tare mă deranja că se consumau părinții mei. Și acum îi mai explic mamei mele că nu tot ce se scrie este adevărat. Am înțeles că așa este presa, fiecare își face munca și nu contează dacă ce se scrie este adevărat sau nu, sau să te contacteze pentru drept la replică.

Raluca Dumitru: “Televiziunea rămâne dragostea mea”

Când ai fost cel mai dezamăgită din punct de vedere profesional?

– Nu pot spune că am fost dezamăgită profesional. Cred că fiecare etapă din viața mea a început și s-a terminat atunci când a trebuit. De la fiecare proiect pe care l-am avut am învățat ceva și m-am bucurat de el la maxim. Televiziunea rămâne dragostea mea și sunt deschisă și la alte proiecte, pe viitor.

O soră responsabilă: “Băteam copiii dacă se luau de fratele meu”

Cum a fost copilăria ta? Ce nebunii făceai când erai mică?

– Copilăria mea a fost una normală, proveneam dintr-o familie normală, mama cu tata munceau foarte mult ca să ne ofere aproape totul. Să ne ducă la mare și la munte. Nu pot să spun că am fost cel mai cuminte copil, am făcut multe nebunii, băteam copiii dacă se luau de fratele meu. Eram odată la țară la bunici toți verișorii și tataie ne spune, într-o zi: ‘eu nici nu zici că am nepoți, sunteți prea cuminți, nu spargeți și voi un geam, nu stricați nimic’. A două zi am luat o piatră, am dat în geamul de la casă și l-am strigat pe tataie să vină să vadă că acum are nepoți.

Tot la țară la bunici am luat pisica, am dat-o cu pastă de dinți și am băgat- o în foc, a rămas pe afară doar coada. Și, ca să scap basma curate, i-am dat și pe fratele meu și pe verișoara mea cu pastă de dinți, ca să dau vină pe ei.

Cum te înțelegeai cu fratele tău? Vă iubeați, vă mai băteați?

– În copilărie recunosc că ne certam și îl băteam mereu, dar dacă se lua vreun copil de el imediat săream la bătaie pentru el. Țin minte că eram tot la bunici la țară, petreceam toate vacanțele de vară acolo, și veniseră trei copii să-l bată pe fratele meu. Am strigat-o pe mamaie de câteva ori, nu m-a auzit așa că m-am dus și i-am bătut eu pe toți. De atunci nimeni nu s-a mai luat de el. Apoi am crescut și am avut o relație foarte bună, acum ne înțelegem foarte bine.

“Mama mereu spune că îl iubesc mai mult pe tata”

Cui îi spuneai secretele tale, mamei sau tatei?

– Nu prea dezvăluiam secretele mele. Când voiam să fac ceva mama nu era de acord și tata spunea Da mai mereu, așa că mă duceam mereu la tata. Mama mereu spune că îl iubesc mai mult pe tata. Dar am fost apropiată de el mai mult pentru că a fost lângă mine când mi-am dorit ceva. Atunci când am vrut să fac școală de modeling, să lucrez ca model, mama nu a fost de acord.

“Începusem să lucrez ca model și să devin mai rebelă”

Cum a fost perioada liceului? Erai timidă sau cea mai rebelă?

– Perioada liceului a fost frumoasă. La început, în clasa a 9-a și a 10-a eram mai timidă și mai retrasă, din clasa a 11-a începusem deja să lucrez ca model, să-mi câștig primii mei bani și să devin mai rebelă. Eram în clasa directoarei așa că eram norocoși și se întâmpla să mai chiulim toată clasa.

Ai copiat vreodată la vreun examen?

– Nu prea am reușit să copiez la examene în facultate, că nimeream să se așeze profesorii fix lângă mine și să nu mai pot face nicio mișcare. În liceu mai copiam la teste sau lucrări.

Primii bani pe care i-a câștigat Raluca Dumitru, sumă infimă

Mai ții minte când aia câștigat primii bani?

– Da, am avut un sampling, aveam 16 ani și jumătate și îmi aduc minte și acum, luam 13 lei pe oră și stăteam cam 6 ore. Mi-am cumpărat haine cu primii bani câștigați.

“Ador să gătesc”

Îți place să gătești? Care sunt preparatele care-ți ies cel mai bine?

– Ador să gătesc. Mereu gătesc acasă, dar nu rețetele pe care le face mama, sarmale, ciorbe. Mie îmi place să mănânc sănătos și gătesc pește la cuptor cu brocolli sau sparanghel, pulpă de rață la cuptor cu piure de cartofi, cocoșel de munte la cuptor cu cartofi. La rețete de genul asta sunt eu expertă, la supe creme și altele de genul.

“Nu cred că mi s-a urcat niciodată celebritatea la cap”

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a ‘urcat’ la cap?

– Am încercat să rămân mereu cu picioarele pe pământ și să nu-mi iau figuri, să vorbesc cu toată lumea, să răspund aproape tuturor celor care îmi dau mesaje în online sau celor de pe stradă. Nu cred că mi s-a urcat niciodată celebritatea la cap.

“Fără frumusețe cu siguranță nu eram în multe proiecte Tv”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în showbiz?

– Cred că pe primul loc a fost frumusețea, în domeniul asta fără ea cu siguranță nu eram în multe proiecte Tv. De fapt nu cred, sunt sigură că asta a contat foarte mult.

“Poate eu las mai mult de la mine”

Cum merge relația cu iubitul tău? Care este cea mai importantă calitate a lui, după părerea ta?

– Avem o relație normală, nu este cu nimic diferită față de alte relații. Mă înțeleg foarte bine cu el, comunicăm și lăsăm de la noi atunci când este cazul, poate eu las mai mult de la mine. Este

Arăți extraordinar. Faci vreun efort, ții vreo dietă?

-De 3 ani de zile mi-am schimbat complet stilul de viață alimentar. Mănânc sănătos în proporție de 90% , mai calc și strâmb uneori pentru că suntem oameni și avem pofte. Merg la pilates de 3-4 ori pe săptămână și alerg în perioada călduroasă 4-5 km pe zi.

Ai vreun viciu alimentar la care nu poți renunța?

-Prăjiturile cu cremă sau torturile cu cremă, sau baclavaua cu înghețată. La astea nu pot renunța.

“Nu aș mai fi orgolioasă și nici așa de directă”

Dacă te-ai întâlni acum cu Raluca cea mică, ce sfat i-ai da?

-Dacă m-aș întâlni cu Raluca mică i-aș spune să se gândească de 3 ori înainte să ia o decizie, să fie mai calmă, să nu mai fie așa orgolioasă, să lase mai mult de la ea. Să nu se mai arunce cu capul înainte. Dacă aș mai avea ocazia să o iau de la început nu aș mai fi orgolioasă și nici așa de directă. Am avut de pierdut din cauza asta.