Raluca Pastramă, perioadă grea după divorțul de Pepe. Prin ce momente a trecut bruneta

Raluca Pastramă a trecut printr-o perioadă foarte grea după divorțul de Pepe. Frumoasa brunetă a dezvăluit că nu a reușit să se regăsească o perioadă lungă de timp, mărturisind care au fost lucrurile care au menținut-o pe linia de plutire.

Fosta soție a lui Pepe și-a dorit enorm să-și găsească pacea și liniștea interioară, stări pe care le-a descoperit cu ajutorul credinței. Tânăra se roagă foarte mult și nu trece zi în care să nu-și îndrepte privirea către Cer pentru ea, cât și pentru copii și familie.

Vedeta nu este vindecată complet după separarea de bărbatul care i-a fost alături mai bine de 8 ani. Raluca Pastramă nu știe exact care a fost motivul pentru care s-a ajuns în această situație, însă din fericire, relația cu artistul este mai bună acum.

Raluca Pastramă, afectată de divorțul de cântărețul Pepe

„Mi-e mai greu pentru mine în perioada asta, nu am reușit total să mă liniștesc. Sunt alte lucruri care au prioritate, copiii, să ai liniște sufletească. Dacă nu o ai nu îți iese nimic bine, nu poți funcționa. Eu cel puțin nu am funcționat o perioadă de 5 luni de zile, eram ca o umbră.

Nu puteam funcționa. După ce treci prin perioadele astea grele, vezi cât de important este să ai liniște, să ai picul acela de fericire care să-ți umple inima. Doar tu ce poți motiva, doar tu te poți ridica. M-am motivat în permanență, am atras către mine lucruri pozitive.

Îmi spuneam mereu că totul va fi bine și că voi primi vești frumoase. Știu că pare o nebunie, dar chiar funcționează lucrurile astea. Mă trezeam dimineața și mă motivam. Eram atât de căzută psihic și fizic, ajunsesem extrem de slabă.

Erau zile în când nu mâncam absolut deloc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să termin cu bine. Am reușit să-mi recapăt liniștea, am reușit să mă regăsesc eu pe mine pentru că eram extrem de pierdută.

De rugat mă rog, tocmai ce am terminat 40 de zile Acatistul Maicii Domnului, dar luni, miercuri și duminică am niște rugăciuni pentru familie, casă, copii. Am o rugăciune de 15 minute, am o listă întreagă de rugăciuni pe care le spun și chiar mă liniștesc.

Rugăciunile astea le spun de vreo 3 ani de zile, nu există zile în care să nu le rostesc. Tămâiez foarte des, țin post… ”, a declarat Raluca Pastramă într-un interviu pentru Antena Stars.

Fosta soție a lui Pepe, un părinte bun? Ce spune despre fiicele sale

Frumoasa brunetă a trecut cu greu peste separarea de Pepe, deși ea a fost cea care a pus piciorul în prag. Fiica lui Nelu Pastramă a mărturisit că divorțul a lăsat urme adânci asupra sa, o perioadă de câteva luni simțindu-se pierdută.

În momentul de față Raluca Pastramă spune că s-a liniștit sufletește, prioritatea sa fiind cele două fete pe care le are din mariajul cu Pepe, cu care a ajuns să aibă o relație foarte frumoasă de dragul copiilor.

„Doar cine a trecut prin asta poate înțelege. Nu știu dacă mă regretă, e mult spus. Cred că regretă situația în sine, sunt sigură că nimeni nu vrea să ajungă să divorțeze sau să nu mai fie fericit. Asta a fost povestea noastră, atât a fost să fie.

Cred că e greu să fii un părinte bun, nu mai vorbesc de un părinte foarte bun. E greu să fii un părinte bun pentru că ceea ce se întâmplă în viață în general și zi de zi te afectează foarte tare.

Fără să vrei când ajungi acasă ești încărcat emoționat încât nu mai reușești să oferi tot ce ai dori să oferi copiilor”, a mai completat fosta soție a lui Pepe, mai arată sursa menționată mai devreme.