Raluka a refuzat Survivor România din cauza unei probleme cardiace: „Nu mai îmi permit să risc”

Când se lasă Raluka atinsă de un bărbat: „S-au cam schimbat lucrurile în viața mea”

Artista ne-a povestit și cum se mai simte mama ei, care a suferit o intervenție chirurgicală pentru a scăpa de diabet, una mai puțin cunoscută de români până când Raluka a vorbit despre această procedură medicală. De asemenea, în premieră, vedeta a zis că la rândul ei are niște probleme de sănătate despre a căror gravitate nu știe nici ea până acum, fiind sub investigație.

Salut, Raluka! Piesa „Lasă-mă să te ating” pe care ai lansat-o cu Connect-R rupe! Tu când te lași atinsă de un bărbat?

– Îl las pe un bărbat să mă atingă atunci când îmi atinge creierul. În ultima perioadă s-au cam schimbat lucrurile în viața mea și m-am maturizat. Am observat că sunt mult mai atrasă de bărbații care îmi ating creierul prima oară. Și cred că asta se schimbă la toate femeile după vârsta de 30 de ani.

Îți mai amintești cum ai ajuns în industria muzicală? A fost greu să îți faci loc? Cum ai convins industria că există un loc pentru tine?

– În primul rând, trebuie spus că nu toate porțile îți sunt deschise. Nu știu dacă am convins-o de tot, încă! (n.r.: râde) Nu știu exact care e secretul să reușești în această industrie, dacă descopeream secretul, cu siguranță făceam asta de mai de mult timp. În schimb, știu că trebuie să muncești mult și să îți pasul, să te tot duci pe drumul ăla care îți place și, la un moment dat, în cazul în care există un talent și există un produs bun, vei reuși.

Cântăreața, considerată nesuferită de unii oameni. De unde i s-a atras această prejudecată: „Am observat de curând”

Te-ai lovit de prejudecăți de când ești cunoscută? Ce vorbe ți-ai auzit despre tine?

– Că sunt nesuferită! Pentru că sunt genul de om care nu vrea în primul rând să deranjeze și preferă să se întoarcă mai degrabă cu spatele și să plece. Într-adevăr, am momente când mă uit foarte urât. Asta am văzut și eu pe filmări. Evident, fără să îmi dau seama.

Chiar am observat asta, de curând, și la sora mea, care e cu zece ani mai mare decât mine, și i-am spus: băi, frate, te uiți foarte urât la oameni! Păi, cum? Că nu mă uit urât. Și i-am zis: ba da, te uiți urât! Și am zis că așa mă uit și eu și am observat de curând, și nu mi-am dat seama de treaba asta. E foarte important să ne mai privim din când în când în oglindă, să încercăm să ne privim așa cum ne privesc ceilalți. Mai încerc să corectez una, alta.

Ce urmează pe plan muzical după hit-ul scos cu Connect-R?

– Sincer, am fost la HaHaHa Production (n.r.: casa de producție muzicală a lui Smiley) cu care am contract și inclusiv la Connect-R. Lui Connect-R i-am și zis: `Nu știu cum faci, dar îmi faci piesă`! Așa că în acest moment am aproape 6 concerte pe săptămână și îmi e un pic greuț să stau să mă gândesc la următoarea piesă, dar mă voi gândi și la asta și voi face să fie frumoasă.

Raluka, despre mama ei, care s-a operat de diabet: „E cea mai fericită”

Mama ta cum mai e?

– Mama mea e foarte bine, arată foarte bine, e mai slabă decât mine! Nu mai are diabet. E cea mai fericită. Chiar e foarte bine. Mă bucur, pentru că a fost un moment foarte complicat pentru ea, și pentru noi, pentru că nu știam de această intervenție. Nu știe foarte multă lume din România. Chiar e foarte interesant că lumea trebuie să afle despre treaba asta.

Deci ai ajutat oameni care căutau soluția asta. Îți mai scrie lumea despre intervenția asta, reușești să îi îndrumi pe toți?

– Da, în continuare îmi scriu, mă întreabă cum e mama mea. Dacă se simte bine, dacă operația își face, într-adevăr treaba. Dacă e așa cum se spune. E chiar așa cum se spune, fix așa e. N-aș recomanda ceva dacă pentru familia mea nu ar fi funcționat, mai ales că, din punct de vedere al sănătății, aici chiar nu ar trebui să ne jucăm cu nimic. Chiar le-aș spune și oamenilor, nu recomandați lucruri pe care voi nu le-ați încercat!

Ce o poate dărâma psihic pe Raluka și cum își revine: „Îmi spun că sunt fraieră”

Ai momente în care nu ești în toane bune? Care sunt lucrurile care te pot dărâma psihic?

– Așa cum mă fac fericită lucrurile simple, așa mă pot și dărâma.

Poți să-mi dai un exemplu?

– Poate să mă deranjeze un coleg de trafic, dar asta nu e neapărat din cauza colegului de trafic, e din cauza mea că las eu să intre treaba asta în viața mea. Depinde cât sunt de obosită. Dacă sunt foarte obosită și dacă nu îmi propun de dimineață să fiu relaxată, dau voie energiilor negative să intre foarte rapid în jurul meu. Atunci reușesc să îmi stric starea foarte repede, dar reușesc foarte repede să mă adun.

Cum te recompui?

– Îmi spun că sunt fraieră și sunt o proastă și că e cazul să-mi văd de viața mea. Lasă colegul de trafic, că o să mai dacă încă de zece ca el. Îmi spun că și eu greșesc în trafic, nu doar colegii mei greșesc. Poate și eu enervez pe altcineva, la rândul meu. Cumva, balansez, mă compar și în favoarea mea cu toată lumea.

Raluka are probleme cu inima, motiv pentru care a refuzat să participe la Survivor România: „Nu îmi mai permit să risc cu nimic”

Având în vedere că ai fost la Asia Express și ai văzut cu ce se mănâncă o astfel de aventură, te-ar tenta să încerci și la Survivor?

– La Survivor e un pic mai greu. E un concurs în care m-aș adapta foarte repede și aș dori să rămân până la final, doar că, din păcate, anul trecut, nu prea vorbesc eu despre problemele astea, dar, na, dacă tot m-ai întrebat… Am avut niște probleme de sănătate și nu prea îmi mai permit să risc cu nimic.

Dar sunt niște probleme grave? Ce ai pățit?

– Sper că nu sunt probleme grave. Am avut niște probleme cu inima și sper să nu fie nimic grav. N-aș vrea să risc, mai ales că e umezeală foarte mare acolo, în fine. Mi s-a propus în fiecare an să particip, de către ambele televiziuni.

Despre hate-ul din online și cum trebuie să se pregătească tinerii care vor să facă muzică

Știu că e o întrebare care ți se pune des, dar având în vedere că, așa cum ziceai, te-ai mai maturizat și vezi lucrurile altfel acum în viață, ce sfat le-ar da Raluka de azi tinerilor care vor să facă muzică? De ce trebuie să țină cont?

– Să știi că uneori îmi pun și eu întrebarea asta, pe lângă presa, și mă întreb acasă ce aș putea să zic. De fiecare dată când ajung la interviu, uit. Ce sfaturi le-aș da? Să se pregătească pentru răutatea oamenilor, e foarte important. Toată lumea îi învață să se pregătească pentru faimă și pentru scena aia mare, dar e important să se pregătească pentru comentariile negative, pentru dezamăgiri. Dai un search frumos pe Instagram, dacă vrei, și te uiți la comentariile celui mai minunat artist din România. Ai să vezi că… cu cât e faima mai mare, cu atât e hate-ul mai mare. Pot înțelege și astfel de comentarii, înțeleg orice…

Ție ți s-a întâmplat să întorci un hate în favoarea ta?

– Da, clar! De fiecare dată când lucrurile sunt spuse cu respect, sunt ascultate diferit. Când un om vine și te înjură, chiar dacă are un punct de vedere bun și are dreptate, când nu îți spune lucrurile cu respect… Indiferent cât de mare ar fi critica, cred că oamenii au început să fie mai deschiși la asta. Eu sunt deschisă la asta și să știi că de fiecare dată când primesc un comment în care, repet, chiar repet acest cuvânt pentru că e important, mi se spune ceva cu respect sunt atentă și mă gândesc că poate sunt așa sau greșesc și eu, cine știe?