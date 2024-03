Raluka, mesaj emoționant de 8 martie. Ce a moștenit artista de la mama sa: „Sunt o femeie puternică”

Cât timp mamele trăiesc, întotdeauna vom fi copii lor. Iar 8 martie este ziua în care celebrăm femeile, cu toată frumusețea, eleganța și puterea lor, dar mai ales pe cele care ne-au dat viață. Cu această ocazie, Raluka a transmis un mesaj emoționant pentru cea care a adus-o pe lume și a făcut-o om mare.

Raluka, dezvăluiri despre cea mai importantă femeie din viața sa, de 8 martie

Femeile și mamele din întreaga lume sunt celebrate pe 8 martie. Puterea acestor ființe aparent plăpânde merită recunoscută, pentru că nimeni nu știe ce ascunde în spatele unui zâmbet afișat la prima oră.

Raluka este doar una dintre milioanele de femei puternice din România. Artista face de ani buni față provocării de a fi constant în lumina refectoarelor, iar în octombrie 2023 a trecut printr-un episod terifiant. Atunci când Hamas a atacat statul evreu,

Motivul pentru care ea reușește să stea dreaptă în fața celor mai dificile situații este mama sa, a mărturisit Raluka în exclusivitate pentru FANATIK. Vedeta are o relație foarte apropiată cu cea care a adus-o pe lume, însă în 2021 a trecut prin momente dificilă.

Mama cântăreței a fost operată în Turcia, căci diabetul de tip 2 de care suferea începuse să-i atace organele. Astăzi, amândouă sunt bine, iar Raluka a dezvăluit care sunt cele mai importante lecții pe care le-a primit și ce a moștenit de la părinți.

„Hipertensiunea, în primul rând, am moștenit-o de la ea. Câteva probleme din astea de sănătate, pe care le am, se pare, și de la ea și de la tata. Îi mulțumesc pentru faptul că m-a făcut o femeie puternică.

Sunt o femeie puternică datorită ei. Pentru că a știut întotdeauna să pună limitele, dar în același timp să-mi dea destulă libertate cât am avut nevoie. Și am învățat să fiu drăguță și bună cu oamenii, de la ea”, ne-a dezvăluit Raluka.

Artista are, la rândul său, probleme de sănătate

Nu degeaba a glumit Raluka și a menționat că a moștenit de la mama sa hipertensiunea. Căci, anul trecut, vedeta a aflat că se confruntă cu câteva probleme de sănătate,

Cu tratamentul potrivit, însă, vedeta reușește să-și țină afecțiunile cardiace sub control și să ducă o viață obișnuită. „Sunt cu pastilele la zi. Astăzi am uitat să le iau. Dar când plec de aici mă opresc la farmacie să-mi iau pastilele de tensiune. Totul se rezolvă dacă ei tratamentul potrivit. Nu este nimic grav în cazul în care este ținut totul sub control”, a declarat Raluka în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce nu este Raluka activă în mediul online

Cât despre a-și trăi viața, Raluka preferă să țină pentru ea cele mai importante momente și să nu publice totul în mediul online, așa cum multe alte vedete de la noi din țară procedează.

„Am momente când vreau să postez și am momente când, pur și simplu, nu vreau să postez. Pentru că am foarte multe lucruri de făcut. Și pentru că trebuie să mă împart între carieră, viață personală, familie și, câteodată, foarte, foarte puțini și prieteni. Când am timp.

Am momente când, pur și simplu, uit și îmi place să trăiesc în viața reală, nu în viața din online. Și ăsta cred că este motivul principal pentru care în ultima perioadă nu mai sunt foarte activă, cum eram înainte, poate. Dar atunci când postez, postez chestii interesante”, a dezvăluit Raluka.