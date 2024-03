Raluka și iubitul ei, cu 20 de ani mai în vârstă, s-au mutat împreună: “E foarte fericit”. Ce spune cântăreața despre nuntă

Raluka și iubitul ei, care este cu 20 de ani mai în vârstă, s-au mutat împreună de puțin timp. Bărbatul s-a stabilit în România, astfel că cei doi pot petrece mai mult timp împreună.

La începutul anului trecut, Raluka (34 de ani) a dezvăluit că este într-o relație cu . Partenerul artistei s-ar numi Guy Kouris și ar fi proprietarul unui resort de lux din Mexic.

Bărbatul , potrivit informațiilor apărute în presă. Cei doi au o relație discretă, pe care cântăreață preferă să o țină departe de lumina reflectoarelor.

Artista nu vorbește mult despre relația ei, însă a spus că cei doi locuiesc împreună, după ce partenerul ei s-a mutat în România. Astfel, nu mai sunt nevoiți să facă naveta, pentru că acum sunt mult mai aproape unul de celălalt.

De asemenea, Raluka a spus că și-ar dori să aibă un copil în viitor, dar momentan vrea să aibă grijă de buna sa prietenă, Ana Baniciu, care va deveni mamă anul acesta. În acest moment, vedeta nu este pregătită pentru acest pas cu iubitul ei, dar se bucură enorm pentru colega ei de breaslă.

“Nu suntem la distanță, pentru că el s-a mutat în România. Stăm împreună chiar! (…) Nu mi-a făcut o surpriză, pentru că era totul planificat. (…)

Cu siguranță voi deveni mamă la un moment dat, doar că deocamdată trebuie să avem grijă de bebeluș, să am grijă de Ana. I-am zis că prima dată trebuie să treacă ea prin toată această frumusețe de emoție și după aceea eu am timp. Am atât de multă treabă, încât nu am timp”, a declarat Raluka pentru .

Ce spune Raluka despre nuntă

Cât despre căsătorie, Raluka a spus că nu ar vrea să fie mireasă pentru că nu s-a visat niciodată în această ipostază și nu îi surâde ideea de a face o nuntă, mai ales că nu este stilul ei.

“Dacă te referi la însurătoare și măritiș, nu este stilul meu. Nu am de gând să mă mărit nu cu el, nu am de gând să mă mărit. Nu m-am visat niciodată mireasă. E visul fetelor, dar nu al meu”, a spus ea.

Cântăreața l-a prezentat pe iubitul ei părinților și a dezvăluit că atât el, cât și aceștia sunt fericiți. “Da. Și el e foarte fericit și părinții mei sunt foarte fericiți”, a spus vedeta.