Ce diferență uriașă de vârstă există între Raluka și iubitul ei. Celebra cântăreață este mult mai mică

Ce există între Raluka şi iubitul ei. Celebra cântăreață este mult mai mică. Jurata de la SuperStar România a dezvăluit care este motivul pentru care nu se îndrăgostește de bărbați mai tineri.

Câți ani are, de fapt, partenerul artistei Raluka. Frumoasa șatenă este mai mică decât iubitul ei, Guy Kouris, un afacerist evreu pe care l-a cunoscut în timpul unei vacanțe în Mexic. Bărbatul are 55 de ani, este divorțat și are 4 copii.

Îndrăgita artistă are în momentul de față 33 de ani, ceea ce înseamnă că omul de afaceri este mai mare decât ea cu 22 de ani. Diferența de vârstă, însă, nu-i împiedică pe cei doi să trăiască o frumoasă poveste de dragoste.

De asemenea, cântăreața nu ia în calcul nici faptul că bărbatul locuiește în America de Nord și că este nevoită să facă naveta destul de des. Vedeta merge adesea în străinătate și de fiecare dată se cazează într-una dintre casele iubitului ei.

„Nu reușesc să mă înțeleg (cu bărbații mai tineri-n.r.). Mie îmi trebuie mult mai în vârstă, întotdeauna am tins către cei care mai în vârstă cu mult decât mine. Reușim să ne înțelegem altfel, cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine.

Nu e ușor cu mine, credeți-mă. 20 de ani e cea mai mare diferență (pe care a avut-o într-o relație-n.r.) și funcționează în continuare”, a spus Raluka într-o emisiune de la radio, notează .

Raluka, discretă cu actuala poveste de dragoste

Raluka preferă să fie extrem de discretă cu actuala poveste de dragoste care a început în urmă cu câteva luni. și milionarul din Mexic s-ar fi cunoscut la finalul anului trecut. Cei doi nu au fotografii împreună în social media.

Mai mult, vedeta îl urmărește pe afacerist în mediul virtual, unde nu are poze. În plus, artista nu dorește să discute despre sentimentele pe care i le poartă lui Guy Kouris cu care pare să aibă planuri serioase în viitorul apropiat.

Cei doi se gândesc să achiziționeze un apartament în orașul Brașov. Raluka și afaceristul evreu au o relație care funcționează foarte bine în ciuda diferenței mari de vârstă, dar și a distanței geografice dintre ei.