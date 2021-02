Ramona Gabor, achiziție de milioane în Dubai. Ce mașină de lux își cumpără diva

Stabilită în Dubai, unde are afaceri de succes, Ramona Gabor are de gând să-și cumpere o mașină de lux, din moment ce situația financiară îi permite o astfel de achiziție. Fotomodelul culege roadele muncii ei, considerând că merită să investească într-un bolid.

Ramona Gabor a plecat în Emirate pentru cariera de model, însă acum și-a dedicat mai mult timp afacerilor, care merg foarte bine, dat fiind că diva se pregătește să-și schimbe mașina cu una de ultimă generație.

Așa cum era de așteptat, prețul bolidului nu este deloc unul pentru toate buzunarele. Este vorba de câteva sute de mii de euro pe care diva le investește fără niciun regret.

Nu este un secret pentru nimeni faptul că Ramona Gabor se bucură din plin de viața în Dubai, acolo unde este stabilită acum. După ce a dat lovitura în afaceri, bruneta a decis că este timpul să-și cumpere o nouă mașină, una care să fie potrivită pentru ea.

Îmbrăcată elegant, sora Monicăi Gabor a mers la un salon auto pentru a studia mai multe autoturisme luxoase. După ce a stat acolo un timp, cât să aleagă un model, diva s-a hotărât asupra unui bolid deloc ieftin. Întrebată dacă este decisă să ia mașina, Ramona Gabor a răspuns încrezătoare că da: „Da, bineînțeles, o voi cumpăra”, a spus diva cu zâmbetul pe buze, după cum informează wowbiz.ro.

În două uși și cu tapițerie de piele roșie, mașina pornește de la prețul de 200.000 de mii de eur îo, în funcție de opțiunile pe care și le dorește clientul. Ramona Gabor a fost foarte hotrâtă și nu s-a uitat la prețul amețitor din dreptul bolidului.

Ramona Gabor a devenit specialistă în diamante

Ramona Gabor este pasionată de diamante, motiv pentru care a făcut și o specializare în domeniul gemologiei, care se ocupă cu sudiu pietrelor prețioase. Frumoasa brunetă a declarat mai demult că vrea să-și deschidă o afacere cu diamante, dacă tot o pasionează atât de mult.

Nu i-a fost ușor să fie specialistă în diamante, întrucât cursurile sunt destul de dificile, însă au meritat toate eforturile pe care le-a depus până acum.

„Recent am făcut în Dubai un curs de gemologie pentru studiul diamantelor, așa că acum pot să spun că sunt expertă în diamante. Pot să mă uit la orice diamant și pot să îl calculez, să îți spun ce carataj are, incluziunile, valoarea lui. M-a costat 7.500 de dolari, a durat șapte săptămâni și am învățat lucruri foarte interesante.

De la formarea diamantului, până la șlefuire lui, la fiecare unghi, culoare, claritate, formă. Am făcut această școală pentru că voiam să fac trading cu diamante. În Dubai, acest business este destul de comun, pentru că Africa, cel mai mare producător de diamante, este destul de aproape de noi”, a spus Ramona Gabor.

Oana Zăvoranu, replici dure la adresa Ramonei Gabor

De câteva luni, Oana Zăvoranu a început un demers prin care își propune să elimine toate influencerele și influencerii care promovează anumite produse excesiv, fără a menționa că au parteneriat plătit cu brandul respectiv.

Actrița nu a scăpat-o din vizor pe Ramona Gabor, pe care a poreclit-o „Gulliver”. În urmă cu câteva săptămâni, actrița a atacat-o pe sora Monicăi Gabor prin intermediul unor InstaStory.

„El este Gulliver cu capul mic cât o ghindă și foarte realizat din punct de vedere financiar. Gulliver e mare om de afaceri deși, la fel ca restul, vinde ceai de cufureală la greu. Acum Gulliver respiră doar aer de Dubai că ăsta din România când vine, cică, îi pute. Gulliver nu recunoaște că e din Bacău, zice că e din București.

Înainte să ajungă și asta să vă influențeze spunându-vă rețeta succesului său culminant, Gulliver era vai mama lui și făcea și el ce putea.

(…) Uită-te la ea și zi-mi ce să cred de găina asta? Fața o recomandă cel mai bine și alura ‘impunătoare’. Cică este o business woman, are o grămadă de chestii, trestii, socoteli prin Dubai și ea și cocostârca aialaltă de sor`sa. Dar le-a puricat presa pe ambele și sunt doar cu domni generoși după ele și mare fomiță în glandă.

Ce să vezi, nici urmă de afaceri, băi, nene! Vă vine să credeți? Eu sunt ‘șocată’ la aflarea acestor vești. Lăsați afacerile că sunteți în faliment și concentrați-vă pe ce știți voi cel mai bine. Harfele voastre obosite mai țin doar la alea de la grădi”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram