Rapid îşi poate pierde unul dintre cei mai buni jucători: “Mă gândesc să fac pasul afară!”

Formația pregătită de Cristiano Bergodi a terminat 0-0 duelul de la Constanța și a adunat doar 3 puncte din 15 posibile. Giuleștenii așteaptă acum pauza de iarnă pentru a reveni în 2024 cu forțe proaspete.

Rapid, remiză albă la Constanța

“Un rezultat echitabil, ambele echipe au avut ocaziile lor. Am întâlnit o echipă foarte bună, campioana României. Domnul Hagi merită tot respectul pentru ceea ce face aici; am mai văzut un jucător în pepinieră și îi urez succes.

La faza cu Budescu, cred că a fost fault, în rest nu vreau să comentez. Trecem printr-un moment greu, era necesară această pauză, nu am mai câștigat de 7-8 meciuri. Ne pare rău, ne cerem scuze suporterilor.

S-a promis locurile 1-3, o să ne pregătim foarte bine în perioada de iarnă. Ne ajută acest sistem play-off, se injumătățesc punctele, și atunci urmează meciuri grele. Acum mă pot gândi la ceea ce urmează pentru mine, acum vreau să stau cu familia să fac sărbătorile fericite.

Dacă vine o ofertă foarte bună, mă pot gândi să fac pasul afară. A fost un an încărcat, dar mă bucur și cred că am avut la națională rezultatele pe care le doream. Am avut prestații bune la Rapid, mă bucur că am terminat anul sănătos și mă concentrez pe ceea ce urmează”, a declarat Horațiu Moldovan.

Farul a avut 3 goluri anulate

Din fericire pentru giuleșteni, toate reușitele au fost anulate de către central. Louis Munteanu, Andrei Artean și Adrian Mazilu au fost cei 3 marcatori ai Farului.

“Este un punct muncit pentru că ne-au alergat mult cei de la Farul. Au fost multe ocazii de ambele părți, per total este un punct echitabil. Cu siguranță că am suferit în perioada asta, s-a văzut clar în ultimele 2 meciuri nu am reușit să marcăm.

Dacă vrei să ai pretenții la titlu sau să te bați acolo sus trebuie să marchezi, nu trebuie să aștepți ce o veni. Ei au marcat de 3 ori dar toate 3 golurile au fost din offside sau fault.

Nu ne uităm la diferență pentru că diferența se va înjumătăți, vedem cu câte puncte vom intra in play-off. Pot spune că sunt ok având în vedere poziția din clasament. Cu siguranță că exista loc de mai bine, mereu se poate mai bine”, a declarat Paul Iacob.