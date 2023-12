Farul – Rapid, în etapa 21 din SuperLiga. Criză fără sfârșit la giuleșteni

Meciul Farul – Rapid are loc miercuri, 20 decembrie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei a 21-a din SuperLiga, ultima rundă din anul 2023. Ambele echipe vin după remize de 0-0, Farul la Sibiu cu UTA, Rapid la Ploiești, cu Petrolul, dar

Unde se joacă meciul Farul – Rapid, în etapa 21 din SuperLiga

Confruntarea Farul – Rapid se desfășoară miercuri, 20 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, situat în apropiere de Constanța, în etapa a 21-a din SuperLiga. Oficialii dobrogeni speră ca sosirea Rapidului să fie prilejul revenirii masive a fanilor pe stadion, sezonul acesta doar la început, în partidele din cupele europene umplându-se arena de la Ovidiu.

Oricum, pe stadion se vor afla și minim o sută de suporteri ai Rapidului, aceștia declarând că până la finalul anului 2023 vor continua să însoțească echipa indiferent de rezultate, o decizie privind deplasările din anul viitor urmând a fi luată după aceea. Oricum, prezența fanilor din Giulești duce automat la mărirea numărului forțelor de ordine.

Cine transmite la TV partida Farul – Rapid

Partida Farul – Rapid se joacă miercuri, 20 decembrie, de la ora 20:30, pe stadionul Academiei Gheorghe Hagi de la Ovidiu, situat în apropiere de Constanța, în etapa a 21-a din SuperLiga. Ea va fi televizată pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Dacă la Cluj cerul va fi acoperit toată ziua și vor fi doar 4 grade, pe malul mării, la Ovidiu, va fi o zi superbă miercuri, 20 decembrie. Va fi soare mult timp, ploaia sau ninsoarea nici nu intră în calcule, iar temperatura maximă e una superbă la ora amiezii, în jur de 11 grade. Seara, la ora 20:30, va scădea cu patru-cinci grade, dar oricum va fi destul de plăcut.

Ce absențe sunt în întâlnirea Farul – Rapid

Ambii antrenori au absențe importante înaintea ultimului meci al anului. pe Nedelcu și iar în atac Adrian Mazilu și-a luat la revedere de la coechipieri, declarând că de acum trebuie să se concentreze pe ce va fi la Brighton.

și trebuie să se descurce acum fără cei trei absenți importanți de la mijloc și în atac, belgianul Emmers și atacanții Petrila și Rrahamani la care se adaugă suspendații Andrei Borza și Răzvan Oaidă. În aceste condiții, avem mai degrabă un Rapid alcătuit în primul rând din jucătorii valizi, nu din ceea ce și-ar fi dorit să trimită pe teren tehnicianul italian.

Cote la pariuri la jocul Farul – Rapid

Rapid este echipa mai bine situată în clasament, dar Farul a primit din partea caselor de pariuri destul de clar statutul echipei favorite. Echipa lui Gică Hagi are cotă de 2,15, iar giuleștenii au primit 3,45. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,30, iar șansă dublă „X2” ajunge la 1,70. Un gol marcat de gazde are cotă 1,30, iar reușita bucureștenilor 1,55.

De când Farul s-a contopit cu Viitorul Constanța, sub denumirea brandului județului au avut loc trei partide la Ovidiu și toate s-au terminat prost pentru Rapid, care nu a reușit să ia nici măcar un punct. Iar ceea ce s-a întâmplat sezonul trecut a fost o adevărată catastrofă, Farul distrugând Rapidul cu un neverosimil 7-2!