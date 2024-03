Rapid riscă să fie suspendată după derby-ul cu FCSB. Galeria se revoltă: „Să se ducă la teatrul de păpuși!”

, însă show-ul cu torțe, artificii și fumigene creat de Peluza Nord ar putea să îi coste pe jucătorii lui Cristiano Bergodi. FANATIK a aflat detalii de culise de la meciul câștigat de giuleșteni cu 4-0.

Rapid, suspendare de o etapă după incidentele de la derby-ul cu FSCB. Cu porțile închise la meciul cu Farul?

FANATIK a aflat că Rapid are șanse foarte mari să fie amendată la Comisia de Disciplină și să joace următorul meci de pe teren propriu fără spectatori. Cazul va fi judecat miercuri, 13 martie, iar giuleștenii ar putea debuta în play-off cu porțile închise.

43.283 de fani au fost prezenți pe Arena Națională la derby-ul cu FCSB. , partida fiind oprită de arbitru de mai multe ori.

Contactat de FANATIK, Liviu Ungurean, liderul galeriei Rapidului, a dezvăluit că suporterii vor fi prezenți la stadionul Giulești la meciul cu Farul: „Am auzit că e posibil să ne suspende. Noi o să susținem oricum echipa. Vom fi în afara stadionului dacă se va decide să fim suspendați. Dar nu putem fi de acord cu o asemenea decizie. Nu s-a aruncat nicio torță în teren. Păi la Dinamo – UTA s-au bătut pe teren. Plătim noi pentru asta?”.

Galeria Rapidului, gata să protesteze dacă echipa va fi suspendată: „Vor să distrugă tot ceea ce noi am construit în acești ani”

Ultrasul a continuat să își strige nemulțumirea cu un discurs acid: „Nu e normal. Ne gândim și la o formă de protest dacă se va întâmpla asta. Noi am făcut spectacol. Am doborât recordul de spectatori și acum vor să distrugă tot ceea ce noi am construit în acești ani.

A văzut o țară întreagă și toată Europa ce spectacol pot face suporterii Rapidului. Și ei ne suspendă pentru asta? Dacă vor doar aplauze să se ducă la teatrul de păpuși! Repet, nu a fost niciun incident.

Torțe se dau pe toate stadioanele din lume. Îi suspendă și pe cei de la PSG care au dat zeci de torțe în Liga Campionilor? Sau Bayern Munchen și alte echipe? Ultrașii lui Napoli n-o să aibă torțe pe Camp Nou? Chiar nu înțeleg. Cei de la FCSB au aruncat cu materiale pirotehnice în teren”.

Liviu Ungurean a mai aruncat câteva „săgeți” către LPF și FRF: „Nu putem să fim noi pedepsiți. Galeria Rapidului a readus suporterii pe toate stadioanele din România. Dacă vom fi suspendați vom avea și noi o ședință și vedem cum o să reacționăm, nu putem să fim batjocoriți că facem spectacol”.

Galeria Rapidului vrea să mai joace pe Arena Națională: „Ar fi la fiecare meci minim 20-30.000 de spectatori”

Liviu Ungurean a dezvăluit că Rapid intenționează să mai joace meciuri importante pe cel mai mare stadion din România: „Noi ne dorim să mai jucăm pe Arena Națională. Sunt convins că ar fi la fiecare meci 20-30.000 de spectatori. Sigur vom mai juca. Măcar cu FCSB. Decizia este însă la club.

În cupele europene cu siguranță ne dorim să jucăm acolo. Să nu uităm ce au făcut suporterii Rapidului la meciul cu Legia Varșovia sau PSV Eindhoven. Stadionul Giulești e prea mic pentru astfel de meciuri”, a mai spus șeful Peluzei Nord pentru site-ul nostru.

1 etapă de suspendare poate primi Rapid după incidentele de la derby-ul cu FCSB