Raport dur al Curții de Conturi la CS Rapid: ”Gestinonare ineficientă a fondurilor publice”. Au fost verificate și WC-urile de la sala Rapid. Exclusiv

Sesizată în urma unei petiții, Curtea de Conturi a efectuat anul trecut, în perioada 5 mai – 29 septembrie, un audit la Clubul Sportiv Rapid, iar concluzia a fost că în anii 2021 și 2022 gruparea aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor a cheltuit 1.770.000 de euro (8.663.328,52 lei cu TVA), prin contracte de achiziție publică ce nu au respectat prevederile legale.

Curtea de Conturi a verificat la CS Rapid patru contracte de achiziție publică din 2021 și 2022

Inspectorii Curții de Conturi au verificat patru contracte de servicii, produse și lucrări încheiate de CS Rapid în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2022. Două au fost parafate în august 2021, când la conducere se afla Valentina Ionescu-Caciureac, iar celelalte două, cu sumele cele mai mari, la câteva zile de la începutul , care a fost numit în funcția de director la 2 iunie 2022.

În , studiat de FANATIK, inspectorii i-au găsit responsabili pe directorii CS Rapid pentru ”îndeplinirea defectuoasă a atribuțiilor de serviciu și gestinonarea ineficientă a fondurilor publice”.

Inspectorii consideră că atât , cât și Bogdan Vasiliu au încălcat legea prin”aprobarea alegerii procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, contrar intereselor legitime ale autorității contractante prin nerespectarea principiilor transparenței și al asumării răspunderii prevăzute de normele legale în vigoare”.

O altă neregulă descoperită de inspectorii Curții de Conturi evidențiază faptul că, în perioada 2021-2022, CS Rapid a ocolit Programele Anuale ale Achizițiilor Publice (PAAP) și SEAP, încălcând principiul transparenței și restricționând concurența.

În mandatul Valentinei Ionescu – Caciureac

29.637 euro (145.058,62 lei): 16.08.2021 – Realizarea pentru obiectivul Bazin de Înot a unui audit tehnic pentru instalațiile electrice, cu trecere la medie tensiune

(145.058,62 lei): 16.08.2021 – Realizarea pentru obiectivul Bazin de Înot a unui audit tehnic pentru instalațiile electrice, cu trecere la medie tensiune 31.597 euro (154.652,40 lei): 16.08.2021 – Realizarea pentru obiectivul Sala Polivalentă Rapid a unui audit tehnic pentru instalațiile electrice, cu trecere la medie tensiune

În mandatul lui Bogdan Vasiliu

342.811 euro (1.677.900 lei): 06.06.2022 – Furnizare echipamente de iluminat și de panotaj (media) interior/exterior cu servicii conexe

(1.677.900 lei): 06.06.2022 – Furnizare echipamente de iluminat și de panotaj (media) interior/exterior cu servicii conexe 1.365.955 euro (6.685.717,5 lei): 27.06.2022 – Lucrări de reparații la Sala Polivalentă C.S. Rapid

Curtea de Conturi, despre contractele semnate de Valentina Caciureac: ”Achiziția directă nu a oferit garanția obținerii celui mai bun raport calitate-preț”

Din informațiile FANATIK, cele două contracte de audit tehnic pentru bazinul de înot și sala polivalentă, semnate de Valentina Caciureac la 16 august 2021, în valoare totală de 61.234 de euro, au fost atribuite S.C. Atom Reliable Solution SRL. O firmă care a avut legături și cu Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin servicii de asistență pentru software asigurate Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.).

În cazul celor două contracte se arată că ”utilizarea achiziției directe a condus la restrângerea concurenței, fără a oferi garanția obținerii celui mai bun raport calitate-preț, neasigurându-se astfel buna gestiune financiară în utilizarea eficientă a fondurilor publice, fiind încălcat și principiul transparenței ca urmare a nepublicării unui anunț de participare în vederea inițierii unor proceduri simplificate de achiziție publică”.

Inspectorii auditori s-au dovedit foarte scrupuloși. Aceștia au constatat că ”cele două rapoarte de audit tehnic achiziționate în anul 2021 sunt similare și includ aceleași erori gramaticale cu un număr și o frecvență care exclud întâmplarea”.

În urma controlului Curții de Conturi am răspuns la niște chestionare referitoare la cele două contracte pe care le-am semnat în august 2021. Contractele sunt în club, nu s-a constatat un prejudiciu. Nu a fost un serviciu neefectuat. Ulterior, proiectul pe care l-am făcut eu s-a și pus în practică. Așa știu. Am făcut acel audit pentru a uniformiza cheltuielile la energie electrică în toată baza sportivă. Atunci urma să primim stadionul, iar cheltuiala ar fi fost foarte mare dacă rămâneau separate bazinul și sala” – Valentina Ionescu-Caciureac, ex-director CS Rapid

La începutul mandatului lui Bogdan Vasiliu CS Rapid a încheiat contracte de peste 1,7 milioane de euro

Bogdan Vasiliu a dat explicații pentru contracte în valoare de 1.708.766 de euro: ”Furnizare echipamente de iluminat și de panotaj (media) interior/exterior cu servicii conexe” și ”Lucrări de reparații la Sala Polivalentă C.S. Rapid”.

Primul contract, în valoare de 342.811 euro, a fost alocat societății GHM Class Multimedia SRL, cu care CS Rapid colaborează și în prezent.

Cel mai mare contract, 1.365.955 euro pentru ”Lucrări de reparații la Sala Polivalentă C.S. Rapid”, a revenit S.C. Eurotrailers Invest SRL, o firmă cu numeroase lucrări contractate cu primării mici din țară. Curtea de Conturi a stabilit: ”Atribuirea contractului de lucrări s-a făcut în mod direct, în lipsa documentației necesare elaborării ofertei, care nu avea cum să fie negociată aceasta constând doar în stabilirea prețului de 5.618.350 lei, la care se adaugă TVA, și a termenului de execuție de 2,5 luni”.

Problema cea mai mare a reprezentat-o modul în care a fost CS Rapid a atribuit contractele pentru modernizarea sălii polivalente Rapid și achiziționarea de leduri perimetrale. Curtea de Conturi a constatat că deși, CS Rapid avea aprobată finanțarea, iar directorul Bogdan Vasiliu a validat, inițial achiziția de „Lucrări modernizare a Sălii Polivalente Rapid” în valoare totală de 7.546.000 lei fără TVA prin licitație deschisă, precum și achiziția de „Leduri perimetrale” în valoare totală de 700.000 lei fără TVA prin procedură simplificată, CS Rapid a schimbat ulterior regulile.

Deocamdată nu am primit raportul final, dar vă pot spune că la întrunirea de mediere nu s-au constatat probleme majore. Și aș mai dori să vă spun că, aceste contracte au fost încheiate înaintea numirii mele în funcție. Au fost niște proceduri înainte. Nu este un aspect relevant, dar ca idee. Instituția CS Rapid a fost controlată, nu e vorba despre o persoană” – Bogdan Vasiliu, președinte CS Rapid

CS Rapid a invocat de ”Centenarul” ca motiv de extremă urgență pentru a jongla cu legea

Astfel, contractele respective, menționează raportul Curții de Conturi, n-au mai fost încredințate prin procedurile concurențiale inițial prevăzute în negociere, ci fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Mai pe românește cu dedicație!

Conducerea CS Rapid a invocat motive de extremă urgență determinate de evenimente imprevizibile, precum apropierea ”Centenarului” clubului din Giulești și începerea sezonului de handbal, ca evenimente imprevizibile. Nejustificat a concluzionat echipa de audit: ”Acestea erau cunoscute cu mult timp înainte și nu puteau fi considerate motive de maximă urgență”.

Ulterior, reprezentanții C.S. Rapid au justificat atribuirea directă a contractului printr-un alt motiv, „succesiunea dinamică de conducători ai unității în prima jumătatea a anului 2022 (3 directori)”.

CS Rapid susține că a optat pentru prețul cel mai scăzut

În susținerea atribuirii directe a contractelor, reprezentanții CS Rapid au susținut că au optat pentru ”prețul cel mai scăzut”. Numai că, auditorii au precizat că și acest criteriu de atribuire a fost ales contrar prevederilor legale privind achizițiile publice.

”Autoritatea contractantă a încălcat principiul transparenței prin neasigurarea unei informări complete, corecte și explicite a operatorilor economici”, se specifică în raport.

Inspectorii au mai constatat că lucrările la Sala Polivalentă au fost efectuate fără a avea la baza un proiect tehnic, liste de cantități, documentații elaborate, precum și faptul că hârtie erau trecute unele, iar pe teren apăreau altele. ”Urmare a vizitei pe teren la obiectivul Sala Polivalentă, echipa de audit a identificat numeroase inadvertențe/neconformități față de documentația tehnico-economică.

Curtea de Conturi a verificat și WC-urile de la Sala Rapid

În documentația tehnică sunt ofertate WC-uri și chiuvete suspendate, în timp ce pe teren acestea sunt cu picior, baterii și dușuri cu senzori, în timp ce pe teren acestea erau fără senzori, etc, cât și diferențe cantitative atât în plus (masă pal, lavoar, etc), cât și în minus (ventilator axial, casetă, aer condiționat, dulap pal, etc.)”.

Reprezentanții C. S. Rapid nu au fost în măsură să probeze că prin modul în care au derulat negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea

contractelor corespunzătoare celor 4 loturi în vederea reabilitării și renovării Sălii Polivalente

Rapid, au acționat în interesul exclusiv al autorității contractante prin obținerea unor

oferte avantajoase din punct de vedere economic de la operatorii economici, ceea ce demonstrează nerespectarea condițiilor eficienței economice și sociale în realizarea achizițiilor, contrar prevederilor din Legea 98/2016” – din raportul Curții de Conturi

Curtea de Conturi: Acte neasumate, neînregistrate, nedatate și nesemnate la CS Rapid

În raportul Curții de Conturi se menționează că referatele de necesitate privind serviciile de audit tehnic și lucrările de modernizare a Sălii Polivalente Rapid nu poartă număr de înregistrare în evidența CS Rapid, ”astfel că nu există certitudine privind datele reale la care acestea au fost întocmite”. Inspectorii au descoperit mai multe acte neasumate: neînregistrate, nedatate și nesemnate.

Mai mult, precizează inspectorii de audit, contractele de achiziții au fost aprobate, deși nu aveau viza de control financiar preventiv propriu. Astfel, se arată în raport, a fost încheiat un angajament legal peste creditele de angajament disponibile.

Astfel, potrivit Curții de Conturi, valoarea contractului de modernizare a sălii polivalente s-a achitat din creditele bugetare aprobate pentru reparații curente și a fost înregistrată în mod eronat direct pe cheltuieli. ”Prin urmare, documentația de atribuire nu a fost elaborată conform prevederilor legale în vigoare”, a concluzionat Curtea de Conturi. Consecința: denaturarea rezultatului exercițiului financiar al anului 2022.

Curtea de Conturi a aplicat amenzi între 5.000 de lei și 30.000 de lei

Pentru fiecare neregulă constată Curtea de Conturi a aplicat amenzi cuprinse între 5.000 de lei și 30.000 de lei și a făcut o serie de recomandări conducerii CS Rapid, pentru ”implementarea unui control intern managerial eficient”.

În finalul raportului Curții de Conturi se menționează că oficialii CS Rapid și-au asumat neregulile găsite de inspectorii auditori: ”În urma analizei abaterilor consemnate și a măsurilor recomandate nu au fost consemnate divergențe”.