Rareș Bogdan a aflat cine e Cătălin Cîrstoiu, după ce l-a făcut „doctor de genunchi”. „Nu-l știam, acum îl știu”

După ce l-a ironizat pe Cătălin Cîrstoiu, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, spunând că nu a auzit de el, Rareș Bogdan a revenit cu alte declarații.

„Acum îl știu”

După ce inițial Rareș Bogdan a spus că nu îl cunoaște pe medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul la , prim-vicepreședintele liberal a declarat, vineri, că „acum îl cunoaște”.

ADVERTISEMENT

„Are prima șansă. Nu-l știam, acum îl știu. (…) Are șanse uriașe ( să câștige Primăria Generală). Este extrem de dezinvolt”, a spus, vineri, Rareș Bogdan, potrivit .

Ironia face ca Rareș Bogdan să fi fost desemnat chiar șeful responsabil de comunicarea medicului Cîrstoiu, potrivit sursei citate. Anterior, Rareș Bogdan a declarat că „nu îl cunoaște” pe „acest doctor de dinți” sau „de genunchi”.

ADVERTISEMENT

Cristoiu și Cîrstoiu

„Am vrut să-l sun pe maestrul Cristoiu, cu care am făcut vreo trei ani emisiuni și să-l întreb: Ce faci, maestre, candidezi? De fapt e Cîrstoiu, nu Cristoiu. Eu nu îl cunosc pe domnul acesta. Am înțeles că e doctor de dinți… nu de dinți, de genunchi. Eu nu am probleme cu genunchii, din fericire încă mă țin genunchii. Eu nu îl știu, să-i dea Dumnezeu sănătate. Am înțeles că e manager la Spitalul Universitar”, a declarat liderul liberal, luni.

Tot vineri, prim-vicepreședintele PNL a comentat retragerea Ramonei Chiriac, fosta șefă a Reprezentanței Comisiei Europene în România, de pe lista Coaliției pentru alegerile europarlamentare.

ADVERTISEMENT

„Nu știam despre intenția doamnei și cred că era decent să ne avertizeze și pe noi și pe cei de la PSD mai repede, să nu aflăm de la televizor. Au vorbit președinții partidelor, Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, au purtat discuții cu dânsa, nu înțeleg de ce i-au trebuit două săptămâni din momentul anunțării să facă ceea ce a făcut”, a declarat Rareș Bogdan pentru .