Rareș Bogdan cere o dată clară pentru România în Schengen. „Noi am apărat Europa de atacuri, în timp ce Vestul și Nordul se dezvoltau”

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat că românii așteaptă intrarea cu drepturi depline în spațiul Schengen, nu numai aerian și maritim, spunând că Austria, țară potrivnică unei Românii integrate în spațiul european de liberă circulație, trebuie adusă în fața justiției.

Rareș Bodgan: „Austria să fie adusă în fața justiției”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a declarat că românii trebuie să știe data la care vor fi „desființate controalele terestre la frontiera Schengen”, spunând că Austria – care se împotrivește integrării depline a României în spațiul european de liberă circulație – trebuie adusă în fața justiției pentru „încălcarea Tratelor UE”.

„Românii așteaptă anunțul desființării controalelor terestre la frontiera Schengen! Noi, europarlamentarii români, am obținut o rezoluție care vorbește în premieră despre aducerea Austriei în fața justiției pentru încălcarea Tratatelor UE și plata de compensații României (peste 100 mld euro, spun experții), am fost raportorul din umbră al EPP și știu ce greu am obținut rezoluția, dar decizia politică întârzie”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan a mai spus că trebuie stabilită în iunie o dată pentru acest anunț crucial pentru România, pentru care Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de „solidaritate”, pentru că se află lângă zona războiului din , își „asumă riscuri”, ca și în istorie, de altfel, când a stat să apere creștinătatea.

„Sute de ani, românii au apărat Europa”

„Comisarul european pentru Afaceri Interne a trimis miercuri Consiliului o solicitare ca data să fie stabilită în iunie, pe ordinea de zi va fi pusă și această chestiune, dar după mine, deciziile ar trebui să fie mai rapide. Dacă o țară membră are o urgență, ea trebuie să devină urgență tuturor.

Așa înțeleg eu solidaritatea. Urgența României să devină a UE! România care e aici, lângă Ucraina, și își asumă în continuare riscuri. Sute de ani, românii au apărat Europa de atacuri care urmăreau descreștinarea ei, sau pur și simplu spolierea de resurse, jaful organizat, iar în timp ce Vestul și Nordul se dezvoltau, și foarte bine făceau, noi eram aici, la frontiere, cu arma în mână, apărați doar de Dumnezeu!”, a spus Rareș Bogdan.

Luna trecută, premierul a declarat că România se află pe un drum „ireversibil” și că „avem un plan pentru ca, până la sfârşitul anului, să avem o aderare completă la Schengen, inclusiv terestru”.