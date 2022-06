Rareș și Cerasela de la Insula Iubirii, la 6 luni de la terminarea filmărilor. În ce relații sunt foștii concurenți

Tinerii care au plecat în Thailanda pentru a-și testa relația amoroasă care dura de doi ani spun acum în ce relații sunt. Cuplul a decis să mai acorde o șansă legăturii, mai ales că au plecat de acasă cu gândul de vedea dacă este ceva serios între ei.

Ce se întâmplă între Cerasela și Rareș de la Insula Iubirii. Mai formează un cuplu sau nu în prezent?

Cerasela (26 de ani) și Rareș (28 de ani) au hotărât să meargă pe același drum, în ciuda faptului că tânăra a demonstrat că nu este deloc persoana pe care o știa partenerul de viață. Foștii au dezvăluit cum arată acum relația lor.

„După emisiune, eu și Rareș am discutat și am vorbit despre posibilitatea ca relația noastră să nu mai existe, relația noastră este în dubii acum. Acțiunile mele au fost greșite față de el, am exagerat foarte mult. Există posibilitatea ca relația să se termine”, a declarat tânăra, conform .

„Discuțiile au continuat și acasă, eu am văzut o Cerasela pe care nu o cunoșteam. Am ajuns de comun acord, cel mai bine discutăm pe imagini, iar ea îmi va explica tot ce a simțit.

Repeta de multe ori că îi era dor de mine, dar nu arăta asta, doar când plângea. Contează intenția, rămâne să vedem dacă e normal ce a făcut față de mine, unele imagini au fost anormale pentru persoană care e într-o relație”, a completat Rareș.

Cerasela și Rareș de la Insula Iubirii, nuntă în așteptare

Cerasela a mai subliniat că nu se aștepta să-l dezamăgească atât pe rău pe bărbatul cu care formează un de peste 2 ani. Fosta concurentă de la Antena 1 s-a văzut în ultima seară a emisiunii cu Daniel, lucru care nu i-a picat bine lui Rareș.

Evenimentul din finală l-a făcut pe tânăr să amâne nunta. În plus, acesta spune că nu vrea ca mama copiilor săi să fie persoana pe care a descoperit-o la filmările din Thailanda.

„Am pus pe stop gândirea aia să fie soția mea, nu vreau ca mama copiilor mei să fie persoana care a fost acolo. Dacă reușește să mă convingă că mi-am făcut eu filme acolo, reluăm de unde am lăsat”, a mai spus Rareș.