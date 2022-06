Katy și Ionuț de la Insula iubirii s-au despărțit! Ce rol a avut ispita Marius în separarea lor

Katy și Ionuț de la Insula iubirii s-au despărțit după ce au plecat acasă. Deși au plecat împreună din emisiune și s-a putut spune că au trecut testul fidelității, lucrurile nu au stat deloc așa, odată cu întoarcerea în țară.

Iată care este, de fapt, motivul care a adus la separarea celor doi. Dacă în ultima ediție care a fost difuzată din emisiunea Insula iubirii Katy și Ionuț s-au revăzut și s-au îmbrățișat cu foc pentru că și-au dus dorul unul altuia, iată că lucrurile s-au schimbat odată cu ajungerea în țară.

Au luat decizia de a pleca împreună acasă, dar emisiunea de la Antena 1 a avut un rol important în motivul care a dus la separarea dintre cei doi.

formau un cuplu de 6 ani la momentul în care au decis să pună punct relației lor.

Ionuț a declarat că despărțirea lor a avut loc din cauza faptului că Katy se implicase sentimental în grupul de la și a decis să o lase să își revină, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat și au decis să se despartă.

„După ce am venit acasă, ea a rămas cu acea implicare sentimentală față de grupul respectiv.

Am încercat să o las ușor să-și revină, pentru că era normal. S-a luat după toți ceilalți”, a spus Ionuț.

Katy și ispita Marius țineau legătura

Katy a ținut legătura cu de care a recunoscut că s-a apropiat, lucru care nu a fost pe placul lui Ionuț.

Odată cu revenirea în țară, Katy a vrut să schimbe lucrurile din viața ei și, pe lângă faptul că a renunțat la vechiul ei loc de muncă, a terminat și relația cu Ionuț.

„Eu cu Marius ne-am apropiat mai mult față de ceilalți cu care vorbeam și eram pe distracție. Voiam să mai vorbesc cu el, să păstrăm legătura și după Insulă.

Nu mai voiam să revin unde am fost, unde am muncit ca livrator. Am zis gata, ne despărțim”, a spus și Katy.